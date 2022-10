El intendente peronista, enemigo de Máximo, que fulminó a La Cámpora

No estoy discutiendo ni a Cristina, ni a Néstor Kirchner. Sí discuto a La Cámpora. Lo que hace La Cámpora es comparar todo el tiempo. El que mejor negoció la deuda fue Néstor, pero si vos comparás, después de Néstor no va a haber nadie que negoció mejor, cualquier negociación que vos veas que no hizo Néstor no va a ser mejor. Cuestionan al ministro de Economía actual. El ministro de Economía de Néstor, era Néstor. Pero Néstor no está más. Les digo a estos chicos de La Cámpora que no estemos comparando la negociación de la deuda y al ministro de Economía con Néstor porque, sí, claro, fue el mejor, pero no lo tenemos más y tenemos que ver cómo nos reconfiguramos para adelante No estoy discutiendo ni a Cristina, ni a Néstor Kirchner. Sí discuto a La Cámpora. Lo que hace La Cámpora es comparar todo el tiempo. El que mejor negoció la deuda fue Néstor, pero si vos comparás, después de Néstor no va a haber nadie que negoció mejor, cualquier negociación que vos veas que no hizo Néstor no va a ser mejor. Cuestionan al ministro de Economía actual. El ministro de Economía de Néstor, era Néstor. Pero Néstor no está más. Les digo a estos chicos de La Cámpora que no estemos comparando la negociación de la deuda y al ministro de Economía con Néstor porque, sí, claro, fue el mejor, pero no lo tenemos más y tenemos que ver cómo nos reconfiguramos para adelante

Sus recientes declaraciones se hallan en sintonía con aquellas. Si bien eligió ser más cauto esta vez, expuso su descontento nuevamente con La Cámpora.

El 17 de octubre, Gray compartió a través de sus redes una reflexión sobre el día mítico peronista y apuntó en duros términos contra sectores del gobierno que “dejan atrás” los principio del movimiento justicialista y que "discuten" los planes sociales. De esta manera otra vez se refirió opuestamente a La Cámpora y sectores de Izquierda que promueven esos dádivas sociales.

“Me atraviesa un profundo dolor al ver que desde algunos sectores del gobierno, la discusión se centre en el otorgamiento o no de los planes sociales. Cuando Perón pensaba en el trabajo, se refería a un sistema capaz de garantizar todas las condiciones para que el pueblo accediera a un empleo remunerado…”

Y cerró: “Me duele en el alma cuando nuestros propios gobiernos dejan atrás los principios de nuestro movimiento y se olvidan de la verdadera base social que sustenta al peronismo, o cuando cuelgan y descuelgan los cuadros de Eva y el general Perón según la oportunidad del momento”.

Gray se desempeña como jefe comunal de Esteban Echeverría desde 2007. Ha sido reelecto de forma consecutiva en 2011, 2015 y 2019. Además formó parte en distintas áreas sociales, como militante y en forma ad honorem colaboró activamente en la campaña del Partido Justicialista. Fue Secretario de Estado de Comunicación Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde 2002 a 2007.

Actualmente es Presidente del Consejo del Partido Justicialista de Esteban Echeverría. En 2017 asumió la Presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires hasta diciembre de 2019 cuando Máximo lo destronó. Nótese la aclaración debajo de la firma en el documento del 17 de octubre: "Fernando Gray. Último presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires elegido por el voto de los afiliados". Su salida del PJ bonaerense no fue pacífica. La asunción del hijo de CFK se dio luego de idas y venidas y de un litigio judicial que incluyó impugnaciones en la Justicia impulsadas por el intendente de Esteban Echeverría.

Meses después de sus salida como presidente del PJ provincial en una entrevista televisa, según Diputados Bonaerenses, mostró su furia contra La Cámpora: "Si uno está en un gobierno tiene que estar en sintonía y si no le gusta se tiene que ir por lo que La Cámpora no debería seguir en el Poder Ejecutivo”, apuntó. Y agregó: “Me opongo y me seguiré oponiendo porque no soy de La Cámpora y no comparto nada”.

Este miércoles Fernando Gray fue elegido vicepresidente para Latinoamérica de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la única organización internacional de ciudades oficialmente reconocida por las Naciones Unidas.

Más contenido de Urgente24

En su ambición reelectoral, Axel Kicillof se reúne con intendentes decisivos

Boca, Racing y Huracán definen el título con un megaoperativo

AHORA 30 y el Mundial, bendicen las ventas de TV y celulares

Katopodis bendijo a un sucesor y se quedaría en el gabinete

Pistolas Taser: ¿Protección o arma letal?