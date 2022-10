Pistolas Taser: ¿Protección o arma letal?

A la semana echaron al funcionario que nos firmó la autorización. No se terminó de perfeccionar el acto porque no tenemos el permiso para ingresarlas, pero el proceso licitatorio sí se dio. El proveedor las tiene que traer y no se lo permiten A la semana echaron al funcionario que nos firmó la autorización. No se terminó de perfeccionar el acto porque no tenemos el permiso para ingresarlas, pero el proceso licitatorio sí se dio. El proveedor las tiene que traer y no se lo permiten

D’Alessandro, es quien lidera la presentación ante la Justicia. Como se detalló en A24, solicitó permiso para que puedan importar armas de este tipo, y desde la Ciudad argumentan que el Gobierno Nacional lo mantiene frenado por una cuestión "ideológica".

image.png

Pistola Taser en Estados Unidos: ¿Al alcance de cualquiera?

En Estados Unidos es bien sabido que la venta de armas al público esta protegido por La Segunda Enmienda de la Constitución donde dictá que se le otorgarán a los ciudadanos el derecho a poseer armas para uso individual y portar estas mismas tanto para protección personal como para su uso en una milicia.

Dentro de esta venta entran las pistolas taser, que son consideradas por los mismo habitantes como "armas menos letales". Según se informó en A24, es legal en casi los 50 estados, con excepción de Hawaii y Rhode Island.

En EE.UU. no solo las tienen las fuerzas de seguridad, sino que también es posible que los ciudadanos comunes puedan adquirirlas. Pero, allí surge un debate, ya que muchas personas dictan que si no se usan de manera moderada pueden causar arritmia cardíaca severa, lo que puede llevar a la muerte.

Sin embargo, desde el año pasado más de 230.000 vidas han sido salvadas, tanto de los que protejen como de los delincuentes. Eso no significa que no existan víctimas fatales a mano de las pistolas taser, pero el número, en comparación, es menor a la cantidad de víctimas con armas de fuego.

Por lo general, no las suelen comprar la gente para protegerse, ya que su uso requiere de un entrenamiento especial, sino que es un método un poco más sofisticado como para que sea usada por cualquier persona.

EE.UU.: ciudadanos comunes pueden usar Taser

La pregunta que más se debate es: ¿Las Pistolas taser reemplazan las armas de fuego o son otra forma de violencia que se podrían dar en circunstancias cruciales?. Lo que más se disputa es si se debe considerar como un arma de tortura o de protección.

-------

Más contenido en Urgente24:

Arde el clan Moyano: "Es fácil criticar", replicó Hugo

Patricia Bullrich le apunta a liberales: Reunión con Mondino

Agonía del PT: Cae de 8 a 5 puntos ventaja de Lula da Silva

Antártida: Pelea de militares, mazazos y diferencias salariales

Santiago Cúneo, los confederados y el fracaso argentino