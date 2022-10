Santiago Cúneo, los confederados y el fracaso argentino

Santiago Cúneo es políticamente incorrecto, eso no es noticia ya, y él hace de ese Anti Marketing, su marca registrada. Urgente24 lo ayudó a difundir su Canal 22 Web, en el inicio, cuando lo acababan de retirar del aire en Crónica TV, y aún se recuerdan los llamados telefónicos heterogéneos aconsejando no darle espacio porque escandalizaba a lo políticamente correcto, según sus detractores. 'Conchita' y ' Conchuda', apodos para los jefes del Gobierno argentino en funciones, fue una provocación apenas menor que descorchar champagne en cámara porque la reina Isabel II acababa de morir, video que globalizó la web del diario New York Post.