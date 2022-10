Lomas de Zamora: Otro garrochazo profundiza la crisis de JxC

Los rumores de alejamiento y de pase al oficialismo habían aparecido en mayo último y desde entonces no cesaron. "No me fui ni me voy de Juntos", dijo en ese momento la edil. Pero la foto con Cordera y el jefe de los concejales del FdT, Gastón Lasalle, este martes dándole la bienvenida terminaron por confirmar lo que fue un secreto a voces durante meses.