¿Quién ganó Lula da Silva vs. Bolsonaro? Un par de datos

En el intercambio de golpes, Lula mantuvo la ofensiva en el caso de la pandemia, responsabilizando al Presidente de las muertes que podrían haberse evitado si su negacionismo no hubiera retrasado la compra de vacunas. Pero eso no fue suficiente para derribar a Bolsonaro, sobre todo porque su falta de empatía con las víctimas también sirve como armadura para que este asunto no le baje el ánimo.