Máximo Kirchner, Pablo Moyano y la palabra maldita

En el caso de Pablo Moyano, renovación de los multimillonarios que se asumen como dirigentes vitalicios del movimiento obrero peronista, élite de la que él quiere participar, para que lo reconozcan en un pie de igualdad con su padre. A la vez, él ya percibe la competencia implacable de la izquierda clasista en ascenso por el fracaso del peronismo contemporáneo en cumplir su promesa de bonanza.

En el caso de Máximo Kirchner, de un abanico de competidores al acecho, en una sociedad de gran fragmentación, que acumula incredulidad sobre todos ellos, e inclusive acerca de las supuestas ventajas de la democracia representativa.

Máximo Kirchner y Pablo Moyano son, además, críticos de Alberto Fernández, un aliado de los líderes 'gordos' de la CGT (Confederación General del Trabajo), y de la política económica vigente aunque, al menos por ahora, no colisionan con Sergio Massa.

moyano kirchner2.jpg La Campora, el Frente Sindical de Camioneros y uno de los triunviros de la CGT, Pablo Moyano; y el PJ Bonaerense en Plaza de Mayo en el Día de la Lealtad. Foto NA: DANIEL VIDES

Jóvenes viejos

Pablo Moyano y Máximo Kirchner comparten una ausencia de formación intelectual y política. Su visión del mundo es similar a la de sus padres. Al no desarrollar su intelecto, ninguno de los 2 ha evolucionado en su comprensión de los fenómenos complejos de la sociedad del siglo 21.

Ellos permanecen con propuestas y enfoque propios del siglo 20. Los conceptos que deslizan en su verborragia no consiguen interpretar la opinión de gran parte de sus propias generaciones.

Esta limitación los condiciona en el debate y, a la vez, los acerca en forma llamativa, a las reivindicaciones de la izquierda contestataria y de los llamados 'movimientos sociales', vulgarmente conocidos como 'piqueteros'.

El Estado, la economía privada, las relaciones laborales y la generación de riqueza que propician ya estaban en crisis en el apogeo de sus progenitores, y requería lo que Juan Perón hubiese llamado 'actualización doctrinaria' que ellos no realizaron.

Pablo Moyano y Máximo Kirchner son 2 adultos cuarentón / cincuentón pero viejos.

pablo moyano axel kicillof.jpg 17/10/2022: Pablo Moyano y el gobernador Axel Kicillof en el Día de la Lealtad Peronista. Foto NA: DANIEL VIDES

La mala palabra

En los documentos presentados durante el 20 Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, su líder, Xi Jinping, mencionó la necesidad de mejorar la productividad de la economía china.

En el debate que sucede en la Federación Rusa en guerra con la OTAN a través de Ucrania, lo que provoca una crisis en progreso al régimen de Moscú, su líder, Vladimir Putin, dijo que tienen el desafío de mejorar la productividad de esa economía para minimizar el impacto negativo del conflicto.

En definitiva, productividad no es un concepto exclusivo del capitalismo occidental.

Sin embargo, en la Argentina en enorme crisis, no se habla de productividad. Ni Pablo Moyano ni Máximo Kirchner, quienes presumen de pretender renovar las dirigencias, ignoran o desconocen la necesidad de provocar avances al respecto en la sociedad argentina.

Al no plantearse la cuestión de la productividad, no se puede debatir cómo avanzar en reformas imprescindibles para intentar recuperar la promesa originaria del peronismo: la movilidad social ascendente. Esta ausencia resultó apabullante en el Día de la Lealtad 2022, cargado de consignas gastadas.

Pablo Moyano y Máximo Kirchner presentaron en sociedad su flamante alianza política que intentará dominar las listas de candidatos del Frente de Todos en 2023, o quizás organizar una nueva coalición partidaria, pero no explicaron cuál es su propuesta a la sociedad que los escucha.

image.png Pablo Moyano y Máximo Kirchner.

Un gran problema

¿Quién es el jefe, Pablo Moyano o Máximo Kirchner? En el peronismo siempre existió un liderazgo no cuestionable. Juan Perón era un militar, y su organización política personalista tuvo como eje su conducción absoluta.

La alianza entre Néstor Kirchner y Hugo Moyano quedó atascada cuando el liderazgo de NK fue condicionado por las exigencias de HM, lo que provocó la iracunda reacción de CFK luego del fallecimiento de su marido, el padre de Máximo.

En el peronismo no hay cuerpos colegiados ni conducciones colectivas. Néstor Kirchner construyó el liderazgo de Hugo Moyano, quien hasta entonces integraba un trío de líderes, porque precisaba un interlocutor único. Hoy día la CGT tiene otra vez un colegiado porque se encuentra en crisis de conducción.

El Frente de Todos demuestra sus dificultades al ofrecer una conducción múltiple y no única, aún cuando hasta no hace mucho CFK intentó resurgir como líder absoluta de la coalición, pero no lo consiguió tal como sí pudo lograrlo desde la victoria de 2011 hasta la derrota de 2015.

Quizás, entonces, la flamante alianza política entre Pablo Moyano y Máximo Kirchner no sea tan poderosa como ellos pretenden sino solamente un intento desesperado por ocultar la fragilidad de sus protagonistas.

