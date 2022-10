Así las cosas, Alberto Fernández tiene poco más de dos meses para encontrar quién será el reemplazo de Juan Manzur en la Rosada, no obstante, ya se especula con que no le dará muchas vueltas al asunto y desembarcará en el cargo un viejo conocido: Santiago Cafiero, quien en el inicio de la gestión albertista ya ocupó ese puesto pero lo tuvo que dejar tras las derrota de las PASO del FDT en el 2021, cuando CFK publicó una carta en la que pidió cambiar a "los funcionarios que no funcionan".