Pablo Moyano: Duro con Alberto y CFK y "todo servido" a Doman

"Yo los reclamos los llevo, pero después la solución la tiene que dar el Gobierno", completó.

Sin embargo, intentó minimizar las internas: "Hay diferentes miradas en un mismo frente y eso no implica que se tenga que romper el mismo".

Pero reconoció que “es lamentable que en un gobierno peronista haya gente que no tenga para comer, pero nosotros vamos a seguir bancando al gobierno".

Inflación

Sobre la suba de precios, Moyano admitió que “hay un crecimiento, hay laburo” y que “no hay choferes ni camiones por la gran demanda de productos”, pero que “si el Gobierno no le encuentra la vuelta a la inflación, es al pedo”.

“Si no sientan a los cuatro o cinco vivos que llevan políticas de remarcación, va a ser complicado”, agregó.

En ese contexto, valoró la gestión del ministro de Economía: "Si Sergio Massa sigue llevando su plan cómo hasta ahora creo que vamos por buen camino", pero advirtió que "necesitamos que haya una redistribución correcta".

Y recordó cuáles son sus reclamos: “Un bono o suma fija para fin de año, que las asignaciones familiares sean para todos los trabajadores registrados, que se elimine el Impuesto a las Ganancias y que haya un aumento urgentísimo a los jubilados”.

La CGT vuelve a la calle

En cuanto al sindicalismo, Moyano adelantó que "la CGT está en la calle y seguramente en los próximos días nos juntaremos a chalar y saldremos a la calle nuevamente", aunque no explicó las razones y con qué reclamos.

"Vamos a tratar de ayudar para poder generar el empleo genuino y que las paritarias sigan siendo libres como hasta ahora", completó.

PASO y presidenciables

En referencia a la posible suspensión de las PASO, Pablo Moyano dijo desconocer si se realizarán o no, pero mencionó a Massa: "No se si habrá PASO o no pero la realidad es que Sergio Massa puede ser uno de los candidatos a Presidente en 2023, Cristina Kirchner también y también si Alberto Fernández va por la reelección el círculo se cierra ahí".

"Yo voy a militar hasta el último minuto para que en el 2023 seamos nuevamente gobierno", prometió.

"Yo estoy convencido que la derecha no puede volver más y vamos a hacer lo imposible para que no suceda", completó.

Independiente

Por último, y en referencia a las elecciones en el Club Atlético Independiente, donde se impuso el periodista Fabián Doman para conducir a la institución, Moyano expresó: "Esperemos que a Fabián Doman le vaya bien en Independiente, si al Rojo le va bien, a todos nos va a ir bien. Le dejamos todo servido, esperemos que cumplan todo lo que prometieron”.

