Exdiputada K entró a Gran Hermano y le preguntaron por la polenta

“Me encantaría entrar ya que a los 18 años me había anotado y no se medió”, decía en el video.

Finalmente tuvo su oportunidad y ayer (17/10) fue presentada junto con el resto de los participantes.

“Me hice las lolas”

En el videoclip de presentación a su ingreso a la casa, la exlegisladora contó ayer: “Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años y vivo en Moreno. Me encanta la política, cuando fui diputada acompañé la Ley de cupo laboral trans, porque a mí me crio mi tía, que era travesti”.

gran-hermano-2022.jfif Romina Uhrig, ingresó a Gran Hermano en su segundo intento.

Sobre su situación personal, agregó: “Actualmente, estoy separada del papá de mis nenas, lo amé muchísimo, pero ya está”.

Y acerca de los cuidados de su estética, repasó: “Me encanta entrenar, me cuido mucho, y realmente soy muy insegura conmigo misma. Me hice las lolas, la panza, cada tanto me pongo botox. Soy una persona de carácter, me dicen ‘mecha corta’, pero soy muy amiguera. En la casa voy a jugar, no voy a hacer amigos”.

La polenta

Apenas entró a la casa, Romina Uhrig tuvo su primer cruce con otro participante. Ocurrió cuando todos los integrantes de la casa conversaban entre ellos y Romina contó que le gustaba cocinar y que cocinaría para todos. Así que fue el breve intercambio:

- Me encanta cocinar, hago de todo, dijo Uhrig.

- Menos polenta, ¿no?, la cruzaron

La exdiputada sonrió, intentó hacer una acotación pero la conversación derivó en intercambios de otros participantes, que parecieron no haber comprendido la chicana política.

