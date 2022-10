Santiago Cúneo de fiesta: le ganó el juicio a la DAIA

Al finalizar su programa, la (DAIA) emitió un furioso comunicado en el que condenó "enérgicamente” los dichos del periodista. “Este tipo de expresiones no hacen más que poner de relieve la execrable y clásica tipología antisemita de conspiración internacional, asociación con el dinero e intenciones imperialistas en conjunto con el poder de los Estados Unidos. Este mensaje, cargado de ignorancia e irresponsabilidad, que puede derivar en actos violentos contra la comunidad judía, alimenta un prejuicio que la sociedad argentina no debe tolerar. Tales manifestaciones se agravan aún más al provenir de un comunicador social, frente a la pasividad de quienes se encontraban en el estudio”. Y concluyó: "La entidad promoverá las acciones penales pertinentes previstas en la Ley 23.592 y normas complementarias”

Réplica de Cúneo

image.png Luego del comunicado de la DAIA, Santiago Cúneo estalló.

La reacción Cúneo no tardo en llegar luego de la advertencia de la DAIA. En su programa 1+1=3 de Crónica TV no solo mantuvo su postura si no que la radicalizó: “Ese grupo de personas que se creen que son no sé qué carajo en la Argentina y que tienen la soberbia y la omnipotencia de querer juzgar al pueblo argentino”.

Y siguió: “El comunicado de mierda que sacaron para dirigirse a mí lo usé para ir al baño. Y ahora les contesto. Teniendo en cuento que ustedes tienen presidentes que tocan culos y extorsionan mujeres mi valoración sobre ustedes es muy pobre”.

“El Gobierno de Israel mata centenares de chicos y mujeres todos los días en la Franja de Gaza y ustedes lo ocultan y aquí se muestra. Y digo lo que se me canta las pelotas. ¿Quién carajo son ustedes?, ¿jueces de qué?, ¿autoridad de quién?. Las pelotas llenas de personajes de facto como ustedes. Los intereses de la Nación Argentina están por sobre de cualquier colectividad, pero ustedes no actúan como colectividad, actúan como embajada. Entonces, decídanse si son israelitas en la Argentina, no son argentinos de religión judía, porque acá primero hay que ser argentino y luego lo que se te cante las pelotas(...). Defiendan la patria con corazón y alma, dejen de jugar para intereses extranjeros”.

Y concluyó: “Yo dije que se va Bergman, ¿y qué? ¿Quien carajo son ustedes para decirme lo que tengo que decir? Comprense un canal y digan lo que se les canta las pelotas (...). Me cago en sus bancos, su dinero y su capacidad de extorsión”, manifestó. “Estoy con el pueblo de Palestina señores, y pienso lo que se me canta las pelotas señores de la DAIA y si hay algo que pone en riesgo a la colectividad en la Argentina son dirigentes berretas como ustedes que defienden cualquier interés menos el interés de lo argentinos de religión judía”,

Más contenido de Urgente24

José Luis Espert destruyó a Macri: "Fuiste parte del fracaso"

Inusual homenaje de María Laura Santillán a César Mascetti

Ambicioso plan de Axel Kicillof para mejorar las cárceles

Construcción: CAMARCO pide privilegiar dólares para la producción

Arde Cancillería por polémicos ascensos firmados por Cafiero