Construcción: CAMARCO pide privilegiar dólares para la producción

El dice que quiere tratar de ver el tema precios con los 27 generadores de precio de consumo masivo. Las 27 fábricas que producen insumos de consumo masivo: alimentos, artículos de limpieza Dice que la tarea es tratar de hacer un acuerdo precio en ese nivel, no en el de supermercado y que van a trabajar o están trabajando con ese grupo de 27 El dice que quiere tratar de ver el tema precios con los 27 generadores de precio de consumo masivo. Las 27 fábricas que producen insumos de consumo masivo: alimentos, artículos de limpieza Dice que la tarea es tratar de hacer un acuerdo precio en ese nivel, no en el de supermercado y que van a trabajar o están trabajando con ese grupo de 27

Sobre las negociaciones con el FMI respecto a las ventas, aclaró: “Hablamos que se aprobaron las ventas trimestrales, las del segundo trimestre. También confían en que se apruebe las del tercero, pero faltan datos”.

Asimismo, respecto al proyecto de presupuesto que se está debatiendo en el congreso, el presidente del CAMARCO señaló que le pidió a Sergio Massa que se realice una aclaración sobre el blanqueo para las obras de construcción ya que el proyecto indica solo que aplica para los departamentos usados.

“El proyecto de presupuesto plantea que se pueda extender a departamento usado. Nosotros pedimos que se haga una aclaración que no se extienda sólo a departamentos usados sino a nuevos”.

Es que según Weiss, el proyecto formulado por el ministerio de Economía es ambiguo y carece de especificidad. Por ello agregó: “Yo creó que es un error semántico, no creo que quiera limitarlo por ese lado. Lo concreto es que así lo está limitando. Entonces estamos pidiendo que eso se extienda. Él cree que eso no debería tener problema en la ley del presupuesto”.

En este punto, el blanqueo de la construcción, bajo las condiciones adecuadas, resulta favorable para el desarrollo del país porque con más inversión puede generar más puestos de trabajo y nuevas viviendas.

El presidente de la CAMARCO también exigió a Massa que se avance con la ley de crédito hipotecario, un proyecto que se presentó hace dos años pero que tras ignorarse, perdió vigencia.

“Lo otro que sí le pedimos y que está parado es la ley de crédito hipotecario que es un proyecto presentado hace dos años en 2020. Perdió estado parlamentario hay que activarlo. Por algún motivo que no sabemos no conseguimos que tenga”.

Pese a que aquel proyecto es anacrónico con los altos niveles de inflación, Weiss cree que el proyecto igual tiene que debatirse: “No importa el proyecto tiene que estar. Sabemos que para que funcione los niveles de inflación tienen que ser menores. Y argumentó: “El ministro nos dijo que está trabajando y que aspira a que a mediados del año que viene la inflación baje sustancialmente”.

Si bien en aquella reunión Massa no dio fórmulas o iniciativas concretas que tomará para poder contener la inflación, el titular de la Cámara de Construcción dijo: “Lo vimos muy seguro, enfático y claro. Yo creo que él tiene fundadas esperanzas de que todo lo que dice lo puede llevar adelante. Pero este tipo de cosas no depende de su voluntad o de los instrumentos que él use, sino de infinidad de variables”. Y concluyó: “El consenso general de la reunión es que fue muy satisfactoria y muy propositiva”.

