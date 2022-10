LyP: El nivel de vida de los trabajadores no para de caer

La aceleración de la inflación en 2022 golpeó fuertemente al poder adquisitivo de los salarios, en especial en términos de acceso a la canasta básica. De ahí que estemos viendo un proceso generalizado de reapertura de paritarias La aceleración de la inflación en 2022 golpeó fuertemente al poder adquisitivo de los salarios, en especial en términos de acceso a la canasta básica. De ahí que estemos viendo un proceso generalizado de reapertura de paritarias

A su vez, Marí agregó que:

Sin embargo, el verdadero problema es que desde hace más de una década que la economía argentina no crece. Escuchamos frecuentemente que de esta crisis se sale creciendo, pero si no se aplican reformas para recuperar la inversión y la innovación, entonces no veremos un cambio de tendencia en el nivel de vida de los trabajadores Sin embargo, el verdadero problema es que desde hace más de una década que la economía argentina no crece. Escuchamos frecuentemente que de esta crisis se sale creciendo, pero si no se aplican reformas para recuperar la inversión y la innovación, entonces no veremos un cambio de tendencia en el nivel de vida de los trabajadores

Por otro lado, AldoAbram, Director Ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso, consideró que:

El impuesto inflacionario con el que el Banco Central financia los excesos de gasto del Estado es por demás regresivo; ya que, en proporción, le quita más a quienes menos tienen, empobreciéndolos aún más El impuesto inflacionario con el que el Banco Central financia los excesos de gasto del Estado es por demás regresivo; ya que, en proporción, le quita más a quienes menos tienen, empobreciéndolos aún más

Por otro lado, el economista asevera que no es el único factor que llevó a décadas de crecimiento de la pobreza de los argentinos y ejemplificó: “Imaginémonos un empresario que pone una fábrica y nos contrata para manejar una máquina de última tecnología. Como producimos mucho, podemos ganar mucho. Sin embargo, los gobiernos empiezan a exprimir al dueño de la fábrica con impuestos y agobiarlo con regulaciones, la mayoría absurdas; por lo que, cansado, dejará de invertir. Nuestra máquina se volverá cada vez más vieja y empezará a estar “atada con alambres”; por lo que producirá menos. Eso implicará que empezaremos a ver bajar nuestro sueldo; porque no nos pueden pagar más de lo que producimos o la empresa quebraría y todos quedaríamos sin ingresos. Eso es lo que le está pasando a los argentinos y, por eso, vemos como nos empobrecemos con el paso del tiempo.”

Finalmente, agregó que:

Si queremos que esto cambie, hay que hacer las reformas estructurales que permitan curar a nuestra economía de las enfermedades terminales que nos llevan de crisis en crisis. Por eso, la fundación ha desarrollado propuestas para poder implementarlas que pueden leerse en su página de internet Si queremos que esto cambie, hay que hacer las reformas estructurales que permitan curar a nuestra economía de las enfermedades terminales que nos llevan de crisis en crisis. Por eso, la fundación ha desarrollado propuestas para poder implementarlas que pueden leerse en su página de internet

Más contenido en Urgente24

Criptomonedas: ¿Cuáles son las 10 más negociadas?

Captan la enorme cola de escombros que dejó el impacto de DART

El éxito del dólar soja abre puertas a más tipos de cambio

Inflación y PBI: Pesimismo de JP Morgan para la Argentina