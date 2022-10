Criptomonedas: ¿Cuáles son las 10 más negociadas?

Las criptomonedas, más que una moneda, deberían ser consideradas como un sistema monetario. Esto se debe a que su valor no depende del material del que están hechas, como ocurre con el oro y la plata. No dependen de ningún gobierno o institución, si no mera oferta y demanda de los usuarios. Se podría decir que el valor de las criptomonedas se lo dan las personas que la utilizan. Por lo tanto, igual que en otro tipo de activos, a mayor número de personas interesadas, mayor será su valor.