Así funciona la compra de votos en Brasil

Leandro Demori es un periodista de verdad. No un Gustavo Segré en LN+. Demori es el editor ejecutivo de The Intercept Brasil y algun vez escribió 'Cossa Nostra en Brasil: la historia de los mafiosos que acaban con el imperio'. Integra la Asociación Brasilera de Periodismo de Investigación (Abraji). Antes fue editor digital de la revista Piauí (Grupo Folha de S. Paulo). Demori está preocupado por la compra de votos legal que sucede en Brasil porque le quita contenido a la democracia representativa y provoca una pérdida de credibilidad en el sistema institucional. 20% ya se abstiene en Brasil. Jair Bolsonaro en el poder utilizó ese atajo para comprar votos. Esto no significa que Luiz Inácio Lula da Silva en el poder no lo haga. Pero quien se encuentra en el gobierno dispone de una forma para intentar alterar los comicios y lo hace con la complicidad de partidas presupuestarias secretas que se gestionan desde el Congreso Nacional. El verdadero control de la corrupción está en el Legislativo, y se hace con la complicidad del Ejecutivo, que es el beneficiari último.