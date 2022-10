Agonía K: Lula da Silva en balotaje desespera por abstenciones

El kirchnerismo se preparaba para festejar un triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en 1ra. vuelta y, entonces, proponer la 'argentinización' del comicio en Brasil. CFK(Cristina Fernández de Kirchner) no ha abandonado su idea electoral 2023. Alberto Fernández tampoco. Ambos esperaban, por separado, obtener un 'derrame' de la victoria del PT. Sin embargo, Lula da Silva no ganó en 1ra. vuelta y habrá balotaje en Brasil. Por supuesto que eso tiene una interpretación especial en la Argentina: la consolidación de la derecha en el país de Jair Bolsonaro. Sergio Massa, quien toma muy en serio al ministro Paulo Guedes, no es de izquierda, ya se sabe. Tiene una plataforma 2023 diferente a la de los 'lulistas' argentinos.