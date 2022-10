El Papa Francisco insiste con los discursos de odio en su nuevo libro

Parece que su pedido de rechazar los discursos de odio en su nuevo libro es un guiño amistoso hacia el kirchnerismo. El tema se ha instalado fuertemente en la agenda política y mediática, al menos en Argentina, tras el atentado fallido a CFK. El relato kirchnerista sostiene un vínculo directo entre el frustrado atentado y los presuntos “discursos de odio” de los medios, dirigentes políticos opositores y la justicia. Para ellos, los dirigentes opositores no disienten, injurian, los medios no informan, difaman y la justicia no juzga, practica el "lawfare".