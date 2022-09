El papa Francisco detrás de "resucitar" la Ley de Medios

A pesar de las críticas al Presidente, Mariotto aclaró su posicionamiento personal: “ Si bien yo formo parte del Frente de Todos, tengo una mirada muy crítica sobre el rumbo del gobierno, y al igual que él, yo también soy coherente porque estuve a favor entonces y lo estoy ahora. Es por eso que le insistimos al presidente en el ámbito interno del Frente de Todos que vuelva a poner en agenda la discusión por la democratización de los medios. No alcanza con la ley de defensa de la competencia, que es un instrumento que él supone que garantiza la diversidad y la pluralidad. Hay que garantizar el derecho a la comunicación”.

Censura previa

En línea con el debate sobre los discursos de odio en los medios de comunicación, Mariotto explicó que “en Argentina cualquiera puede decir lo que quiera no hay censura previa. Pero cuando el discurso único es el emergente de un sistema monopólico, no se garantiza el ejercicio de la pluralidad informativa. La operatoria que llevó a realizar este atentado se debió a múltiples factores, pero sin dudas cuando se garantiza la pluralidad y diversidad los discursos del odio quedan en los márgenes. El problema en la Argentina no es el discurso del odio, sino que exista un único discurso donde sin una ley de Servicio de Comunicación Audiovisual no puede haber pluralidad ni diversidad de voces”.

En cuanto al atentado a CFK, el exfuncionario advirtió sobre una guerra civil: “Lo que conocemos son algunos indicios donde todo indica que el atentado no lo perpetró “un grupo de loquitos”, sino que había una articulación por detrás para llevar adelante este intento de magnicidio que, de haberse concretado, hubiese sido trágico para toda la sociedad argentina. Lo que ocurrió estuvo más cerca de ser un crimen organizado que una expresión repentista. Por una cuestión de azar no salió esa bala, donde la pérdida de la actual vicepresidenta y dos veces presidenta de los argentinos, habría puesto a la sociedad en el umbral de una guerra civil. Este ataque nos debe servir para reflexionar sobre lo ocurrido y repudiar cualquier expresión de violencia en nuestra patria. Pero por lo que veo, hasta hoy no se ha producido un repudio generalizado. Hubo una sesión en el Senado que fracasó y otra en Diputados que, a regañadientes, logró repudiar el atentado porque hubo bloques que se abstuvieron o directamente se ausentaron. Ni el oficialismo ni la oposición estuvieron a la altura de las circunstancias para lograr un repudio que pacifique el clima que vive la sociedad argentina”.

“La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”

Consultado sobre un titular del diario Clarín que mencionaba a la bala que no salió del arma con la que intentaron matar a Cristina, Mariotto mencionó el rol de la Ley de Medios: “Esa es una línea editorial. De hecho, la Ley de Medios garantizaba justamente la pluralidad y la libertad de expresión. En ninguno de sus artículos se decía cuáles debían ser los contenidos de los medios. Lamentablemente, el ex presidente Mauricio Macri firmó durante su presidencia dos decretos que “hirieron de muerte” la estructura de esa Ley. Si bien es cierto que no se puede legislar sobre los medios gráficos por el artículo 32 de la Constitución Nacional, que reza “no habrá leyes federales que restrinjan la libertad de imprenta”, sí es un problema que la construcción de la agenda mediática gire en torno al discurso del monopolio”.

“Lo de Clarín es una la línea editorial con una clara postura opositora, pero que no lo expresa abiertamente. Habla de “objetividad e independencia” pero es un medio opositor al gobierno. Por eso, si bien cada uno puede decir lo que quiera y la libertad de expresión es total, lo que falta en la Argentina es la pluralidad de voces”, concluyó.

