A Sergio Massa le fue mejor con el campo que con la UIA

A Massa no le fue bien sólo en su diálogo con exportadores agrícolas porque también le fue bien en su visita a empresarios petroleros. O sea que la falta de resultados con la UIA no fue por alguna falta de experiencia del ministro en estas lides. En las crónicas periodísticas abundan anécdotas sobre la información que tenía Massa acerca de varias de las actividades y/o empresas presentes en el ágape pero no hay mención de qué pudo aportarle la UIA a Massa, quien precisa a diario seguir alimentando las expectativas positivas respecto de su gestión.