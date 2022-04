Alberto Fernández se reunió con la UIA: qué temas hablaron

El titular de la entidad evitó opinar sobre la iniciativa oficial al cual dijo “en el vacío, sin el proyecto, no vamos a opinar”.

“Hoy no se habló de la renta inesperada. La posición de la Unión Industrial Argentina es una posición de no más impuestos. Pero no entramos en el análisis de un proyecto que no conocemos. Cuando veamos el proyecto, haremos un análisis. En el vacío no lo vamos a hacer”, sostuvo el titular de la UIA.

Y en esa línea, añadió: “En material fiscal tenemos preocupación porque la acumulación de impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales tiene una gravitación muy fuerte sobre determinadas actividades”.

De todos modos, la UIA ya publicó un comunicado al día siguiente de que el Gobierno presentara el impuesto a la renta inesperada, en la que la Junta Directiva manifestó su “preocupación por la posible creación de una alícuota adicional dirigida a empresas de todo el país”.

Qué propuesta presentó la UIA

En el marco de la reunión, los industriales presentaron al presidente el Libro Blanco, que contiene más de 100 propuestas de medidas elaboradas por la UIA junto con las cámaras asociadas del todo el país, con ejes en el incremento de las exportaciones, incentivos inmediatos a la producción, énfasis en la capacitación y simplificación de la vida a las pymes, dijo el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja.

“Hablamos entre otros temas de la cuestión minera, de las compras del Estado, el transporte y de la energía, en especial de gas para la industria, porque hay empresas de procesos continuos que no pueden parar”, dijo el titular de la UIA durante un contacto mantenido con la prensa luego de la reunión.

“La industria tratará de autoadministrarse si hubiera algún tipo de problemas, aunque no estamos afirmando que los va a haber”, agregó Funes de Rioja.

Por la UIA , además de su titular, participaron el vicepresidente de Desarrollo Industrial, Luis Betnaza; el vicepresidente regional, Adrián Kaufmann Brea; el secretario, Miguel Ángel Rodríguez; y el vicepresidente Guillermo Moretti, entren otros integrantes del Consejo Directivo de la entidad.