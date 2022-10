Ganancias: Sergio Massa anunció la suba del mínimo no imponible

"Con esta medida de Alivio Fiscal logramos que las mejoras salariales en esta parte del año no se vean afectadas por el impuesto, quedando, a partir de este nuevo piso, exentos del medio Aguinaldo de diciembre los sueldos de hasta $ 330.000", prosiguió.

"De esta manera reafirmamos nuestro compromiso de que solo el 10% de los trabajadores y trabajadoras de mejores salarios tributen Impuesto a las Ganancias", agregó Sergio Massa.

Impuesto Ganancias_01.pdf

"Esto tiene centralmente un objetivo que es defender el ingreso", afirmó, y completó: "Nuestros dos objetivos centrales, junto con la inversión pública y la planificación y el orden en las cuentas y la idea de desarrollo de país productivo, tiene que ser el de recuperar el ingreso de los trabajadores y ganar la batalla contra la inflación".

"No se hace mágicamente, no se hace con una medida, se hace con un trabajo planificado y lo venimos haciendo, venimos intentando que la macroeconomía se ordene para que nuestros trabajadores no sientan bronca cuando van al supermercado", remarcó Massa.

"Y en paralelo, tomando medidas como el bono que anunciamos ayer para los sectores más vulnerables, como la mejora del impuesto a las Ganancias en el bolsillo de los trabajadores y de las paritarias, para que aquellos que trabajan sientan que el esfuerzo vale la pena", concluyó el ministro de Economía.

