El papa Francisco en el centro de la política de Italia

Licenciado en Ciencias Políticas y con posgrado en Historia Cristiana, Lorenzo Fontana es miembro de la Lega o Liga (ex Liga Lombarda o Liga del Norte), fue ministro de Asuntos Europeos en el gobierno de Giuseppe Conte, y ministro de Familia y Discapacidad, socio político de Matteo Salvini.

En su discurso inicial ante la Cámara de Diputados, Fontana dijo:

Señoras y señores, es con mucha gratitud y mucha emoción que me vuelvo por la confianza, agradezco a los que votaron por mí y a los que no. Será un honor para mí dirigir el parlamento. Quería dedicar un primer saludo al ppapa Francisco que representa una referencia espiritual para la mayoría de los ciudadanos italianos. Señoras y señores, es con mucha gratitud y mucha emoción que me vuelvo por la confianza, agradezco a los que votaron por mí y a los que no. Será un honor para mí dirigir el parlamento. Quería dedicar un primer saludo al ppapa Francisco que representa una referencia espiritual para la mayoría de los ciudadanos italianos.

Sorpresa porque hasta ahora el papa Francisco no había sido mencionado en la política italiana como referente.

Luego Fontana agregó:

El Papa está realizando una acción diplomática a favor de una paz sin igual. El Papa está realizando una acción diplomática a favor de una paz sin igual.

También honró al presidente de la República:

“Deseo dirigir un sentido y auténtico saludo al Presidente de la República Sergio Mattarella, eje de nuestra nación y garante fundamental de nuestra Constitución”.

Matteo Salvini salió a su rescate por lo de la admiración a Putin:

"No es un día de polémica: ser católico no es un valor negativo. ¿Pro Putin? Fontana es pro Italia".

-----------------

Más contenido en Urgente24:

LN+ le dio el pie a Larreta para rectificarse: "No lo apoyo"

Fue asesinado en Merlo un adolescente que sufría de

Dwayne Johnson analiza ser candidato presidencial en 2024

Argentina incluida en las becas globales del Banco Santander

Cromañón: Diputados aprobó, por unanimidad, expropiar el local