Fue asesinado en Merlo un adolescente que sufría de Bullying

Héctor relato:

A la mañana, en Crónica TV, anunciaron que habían encontrado el cuerpo sin vida de un menor de edad en Merlo. A medida que pasaba la información, mi señora empezó a reconocer la ropa que el cuerpo portaba, y entre la locura me llamaron a mí, que me encontraba trabajando en cañuelas A la mañana, en Crónica TV, anunciaron que habían encontrado el cuerpo sin vida de un menor de edad en Merlo. A medida que pasaba la información, mi señora empezó a reconocer la ropa que el cuerpo portaba, y entre la locura me llamaron a mí, que me encontraba trabajando en cañuelas

Cuando la policía logro identificar el cuerpo, la investigación tomo un nuevo giro y se puso el foco en el entorno familiar y escolar. Así se descubrió que Nicolás, al igual que sus 9 hermanos, fue separado de su madre a una corta edad ya que ella padece de una condición psiquiátrica por lo que no podía hacerse cargo de sus hijos. En consecuencia el adolescente termino viviendo con su tío "Chiche", como lo llaman a Héctor, quien paso a ser su tutor legal.

Los investigadores revisaron las redes sociales de la victima y descubrieron conversaciones con otros dos adolescentes, quienes son sospechosos del crimen. Creen que elaboraron un plan para atacarlo y que lo hicieron "un poco por placer y otro poco por el odio que le tenían a la víctima, a la que conocían del barrio".

La prima de Nicolás, aseguró que el crimen "fue planeado" por los agresores y explicó que "lo mataron porque le tenían bronca". Se estima que los agresores sabían lo que hacían ya que la victima ya había dicho en su entorno familiar que estaba sufriendo bullying en la escuela, por lo que lograron engañarlo para llevarlo al descampado donde cometieron el brutal crimen.

Teniendo en cuenta la información recolectada, la fiscalía descubrió una conversación en la red social Instagram entre dos jóvenes que hoy están identificados como presuntos autores del crimen. La madre del acusado de 14 años se presentó con su hijo en la Comisaría 6ª de Mariano Acosta para ponerse a disposición de la Justicia. Más tarde, durante la madrugada, la policía detuvo al sospechoso de 17 años.

Sin embargo debido a la edad, el menor quedo inimputable y fue llevado a un centro de menores mientras que el mayor quedó detenido pero se estima que al igual que su cómplice quedará en libertad. La familia de Nicolás esta desconsolados e indignados con está situación porque los asesinos no deberían quedar impunes de sus actos sin importar la edad.

La tía de Nicolás, Gabriela, declara:

Que se cambien la leyes, que si tienen 14 años y cometen delitos semejantes sean tratados como gente grande ya que ya tienen el razonamiento suficiente de saber lo bueno y lo malo Que se cambien la leyes, que si tienen 14 años y cometen delitos semejantes sean tratados como gente grande ya que ya tienen el razonamiento suficiente de saber lo bueno y lo malo

