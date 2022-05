Intendente enemigo de Máximo instó a Alberto a "poner orden"

Embed

"Todos sabemos lo que tenemos que hacer, es inadmisible. No estoy discutiendo ni a Cristina, ni a Néstor Kirchner. Sí discuto a La Cámpora", afirmó e intentó explicar el encono de la agrupación con el Presidente:

"Lo que hace La Cámpora es comparar todo el tiempo. El que mejor negoció la deuda fue Néstor, pero si vos comparás, después de Néstor no va a haber nadie que negoció mejor, cualquier negociación que vos veas que no hizo Néstor no va a ser mejor. Cuestionan al ministro de Economía actual. El ministro de Economía de Néstor, era Néstor. Pero Néstor no está más. Les digo a estos chicos de La Cámpora que no estemos comparando la negociación de la deuda y al ministro de Economía con Néstor porque, sí, claro, fue el mejor, pero no lo tenemos más y tenemos que ver cómo nos reconfiguramos para adelante".

Gray reconoció que tiene "un enfrentamiento" con la organización ultracristinista "que no es personal, sino político". "Por el enfoque de país", agregó. "La Cámpora se arroga la representación de todo el Frente de Todos", cuestionó Gray, quien se enemistó con Máximo Kirchner cuando este lo desalojó de la conducción del PJ de la provincia.

Respecto a las declaraciones de Larroque, Gray también llamó al gobernador Axel Kicillof a que "se ponga el traje de gobernador". "El primero que tiene que ordenar el gabinete es él", dijo.

"Tenemos un gran desorden. Pasan cosas que no deben pasar en una estructura política, de gobierno y no pasa en ninguna organización", dijo el intendente.

Consultado sobre quién finalmente conduce el Frente de Todos, Gray dijo que fue a Fernández "al que el pueblo argentino votó presidente" y de esa forma rechazó que haya sido Cristina Kirchner quien lo colocó en ese lugar. "A Alberto lo votamos el peronismo, el kirchnerismo y mucha gente independiente. Entonces, ¿quién puso al Presidente? No hubo uno solo. Hubo millones que votaron", aseguró.

