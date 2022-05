Dólar blue vuelve a escalar, llega a $203,5

Trayectoria del BCRA

La entidad monetaria finalizó esta jornada comprando 50 US$ millones en el Mercado Único y Libre de Cambios -MULC-. En el día de ayer, el BCRA había logrado hacerse de US$ 190 millones -transformándose en la mayor compra diaria desde el 7 de marzo pasado-. De esta forma, la entidad que precise Miguel Ángel Pesce suman US$ 240 millones en las 2 primeras ruedas del mes.

Aún así, sobre la dinámica por la que esta pasando el BCRA, el analista económico y de mercados, Salvador Di Stefano, advierte que:

Las reservas U$S 42.066 millones, siguen por ahora, y solo por ahora arriba de los U$S 42.000 millones, si se sigue devaluando el yuan las reservas pueden perforar esta marca. Hoy Yuan 6,61 seguilo Las reservas U$S 42.066 millones, siguen por ahora, y solo por ahora arriba de los U$S 42.000 millones, si se sigue devaluando el yuan las reservas pueden perforar esta marca. Hoy Yuan 6,61 seguilo

image.png

Más contenido de Urgente24

Dardo de Cristina a Alberto por la "legitimidad de gestión"

Arde la interna FdT y D'Elía apura a La Cámpora: "¿Por qué no renuncian a los 5 mil cargos?"

Javier Milei por ZC para Alfredo Cornejo y Julio Cobos

¿Mercado Libre engaña con las cuotas? Imputación vía Feletti