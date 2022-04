Macri y Larreta: Pseudomapuches, elecciones e inflación

Justamente, Martín Guzmán intentará trabajan en el evento para conseguir consenso para el proyecto del impuesto a la renta inesperada.

martin guzman.webp A Martín Guzmán también lo escucharán en el Foro Llao Llao, en Bariloche.

Según medios locales, Rodríguez Larreta dialogó ayer sobre diversos temas, como la inflación, el federalismo y su posible candidatura a presidente de la Nación, dijo entre otras cosas:

Me encanta venir a acompañar y trabajar junto al Pro en cada provincia", dijo Rodríguez Larreta y ante la pregunta de los periodistas afirmó "si fuera presidente trabajaría por un país mucho más federal que el que es hoy. Nunca la Argentina fue tan unitaria y fue el principal responsable un santacruceño que concentró muchísimos recursos en el Gobierno central. Para mí eso está muy mal. En la constitución dice que somos federales, pero en la realidad somos más unitarios que nunca

El funcionario porteño criticó el "nivel de dependencia de las provincias a los recursos nacionales" y "el nivel de injerencia del Gobierno nacional" sobre las políticas de las provincias. "Tenemos un AMBA que está sobredimensionada. Tenemos que distribuir más parejo y construir infraestructura en todas las provincias, para producir en todas las provincias, tener puertos para sacar la producción", dijo Larreta.

Hotel Llao Llao. Larreta participará del Foro Llao Llao junto a empresarios y políticos de distintos sectores, incluido el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Afirmó que " es necesario revisar la coparticipación" y destacó que "c ada provincia tiene que tener más recursos pero también más responsabilidades".

Horacio Rodríguez Larreta se refirió a la situación económica del país y dijo que "la inflación es consecuencia de que no tenemos un plan integral". Aseguró también que "no es fácil bajar la inflación" y ante la consulta por la situación inflacionaria que dejó el gobierno de Mauricio Macri dijo "hace dos años y medio que cambio de gobierno y ahora los responsable son ellos".

En tanto, sobre el tan debatido impuesto a la renta extraordinaria, dijo que "no es momento de crear ningún impuesto en la Argentina".

Ante la consulta de la propuesta para la creación de un fondo para pagar la deuda externa con fondos de quienes fugaron su dinero al exterior, dijo: "No convalido para nada que haya gente que haya fugado el dinero. Así estamos en la Argentina por las cosas que dice y hace el oficialismo". Agregó que "el problema no es la deuda, sino por qué se generó esa deuda" e hizo referencia al déficit que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, señalando que "la deuda es la consecuencia y no la causa".

Además, se le preguntó por "la cuestión mapuche", ante lo que respondió:

Soy un defensor acérrimo de la propiedad privada. Nunca voy a estar de acuerdo con alguien que quiera usurpar, hay que respetar la propiedad privada. Es un derecho que además genera inversión

Candidatura e interna de JxC

Sobre su posible candidatura a la presidencia de la Nación, el jefe de Gobierno porteño afirmó que "falta un año y medio para las elecciones, tengo una responsabilidad enorme y estoy acompañando a fortalecer el Pro, para las candidaturas falta muchísimo".

En tanto, sobre la interna, aseguró que "tenemos que mantener la unidad. Es la primera vez que con el peronismo en el gobierno la oposición se mantuvo unida. Gracias a eso frenamos algunas iniciativas del Gobierno que iban en contra de las instrucciones, como la reforma judicial, el consejo de la magistratura y los superpoderes".

En cuanto a la reforma en la conformación de la Corte Suprema de Justicia y la propuesta de ampliar a 15 sus miembros, afirmó que "una decisión como esa requiere un consenso más amplio y no se discute por un voto más o un voto menos en el congreso, son reformas que quedan para mucho tiempo", y agregó que "la corte tiene un miembro más por nombrar, pero todas esas decisiones que van a condicionar el futuro de la Argentina hay que tomarlas en un consenso más amplio, no pelear por un voto más o menos, ellos quisieron sacar la Reforma Judicial pero no pudieron porque tenía cero consenso".

