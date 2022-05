Además, calificó al Presidente como "un tipo sereno que no contestó ningún agravio", y completó: "Larroque lo que tiene que hacer es callarse la boca y laburar. Todavía está en deuda. Yo me acuerdo el episodio [de la toma en] Guernica, donde 4000 policías sacaron a los tiros a los pobres bajo la administración Larroque. Pienso en eso y me lleno de vergüenza".

"Néstor [Kirchner] firmó los mismos acuerdos que firmó Guzmán, la ejecución de estos proyectos no marcha por vía extraña. No lo veo a Guzmán rematando el Estado ni ajustando, rematando derechos de trabajadores, dolarizando. Veo a una economía con políticas compensatorias, donde hay inflación pero políticas de paritarias. No se qué película están viendo estos muchachos", argumentó.

Para el dirigente social, "Alberto es un extremista de la moderación", motivo por el que "no se va a subir a un banquito a decir lo que están haciendo".

"Con el nivel de grieta que tenemos, menos mal que tenemos a un tipo como Alberto de Presidente. Imaginate un D'Elia de presidente, hoy estamos todos a los tiros", opinó.

"Larroque no es ministro de Alberto"

En sintonía, Fernando "Chino" Navarro pidió "bajar los decibeles" en cuanto al nivel de confrontación, y destacó: "Alberto Fernández tomó partido igual que Cristina, yo la conozco a Cristina, y lo que quieren es el bienestar del pueblo. A Alberto le preocupa lo que le preocupa a los argentinos".

"El 'Cuervo 'es un compañero muy valioso, pero es ministro de Axel Kicillof no de Alberto Fernández. Somos un frente democrático, una coalición amplia, ante la magnitud de la crisis que es la más grave del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Los debates que tal vez se tienen que dar en lugares restringidos, a mí me parece me parece muy bien que se den de cara a la sociedad, porque la que está pagando los platos rotos es la sociedad", manifestó.

Por último, aseguró que no va a "pelear con nadie", y concluyó: "Yo no sería absoluto, no me enojaría, no descalificaría. Yo también tengo diferencias con Guzmán, con Moroni y con Kulfas".

"Me asombró la velocidad con la que Moroni resolvió los problemas. No tengo la misma lectura que Kulfas, pero el que lidia con la producción es él y los números macro vuelan en la Argentina", sentenció.

Aníbal Fernández: "Los ataques son a Alberto, no a Guzmán"

Más temprano, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó las críticas al ministro de Economía, Martín Guzmán, provenientes de La Cámpora, y consideró que los ataques del sector están destinados a Alberto Fernández.

"Son a Alberto (Fernández) los ataques, no al ministro de Economía y se lo he dicho a Martín (Guzmán): 'Quedáte tranquilo que no son para vos'", contó el ministro en declaraciones radiales. Y continuó: " Buscan voltear un muñeco, que podría ser yo o cualquier otro, para hacerlo daño a Alberto”.

“Guzmán no hace lo que quiere, si hiciera lo que quisiera y el Presidente no estaría de acuerdo, ya no estaría en su cargo”, aclaró Aníbal Fernández.

Por último, el exjefe de Gabinete insistió: "Esa discusión en la que todos estábamos de acuerdo en ponernos firmes para transformar la Argentina, algunos no lo quieren hacer. Y bueno que no lo hagan, que se pongan a la vera del camino y que dejen que uno siga discutiendo para conquistar lo que se requiere".

-------------

Más contenido en Urgente24:

Elon Musk deslumbra la MET Gala pero por su acompañante

¿Mercado Libre engaña con las cuotas? Imputación vía Feletti

Javier Milei por ZC para Alfredo Cornejo y Julio Cobos

Duda: ¿Cuántas Corea hay en el planeta de Pablo Duggan?

Colesterol: Coma estas frutas para evitar arterias tapadas