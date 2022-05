Duda: ¿Cuántas Corea hay en el planeta de Pablo Duggan?

Quizás resulte una consecuencias de las guerrillas domésticas existentes en el Frente de Todos, con el que simpatizan los accionistas y los periodistas del canal, pero resulta que tirios y troyanos no se ponen de acuerdo entre ellos, y menos con los de Itaca. Un desastre.

Ejemplo:

Alberto Fernández y Aníbal Fernández le prestaron asistencia legal a Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Pero Cristóbal López era amigo de Néstor Kirchner y mantiene el vínculo con Cristina Fernández de Kirchner.

A su vez, resulta que Sergio Massa puede ser mejor amigo que otros de los citados.

Pufffff ¿qué hacemos cuando hay que abordar un tema de planes sociales, con el Movimiento Evita, Juan Zabaleta y Juan Grabois pensando diferente?

¡Mejor llamemos a Espert!

El problema es que el público de C5N no comulga con Espert.

Destruyamos a Espert.

El problema de la escasez de recursos humanos mediáticos del Frente de Todos revela una pérdida anticipada en la batalla cultural que alguna vez disputó con relativo éxito. Y es el origen de los problemas que hay en la pantalla de C5N, más allá de Carlos Infante o de Jorge García, sus responsables máximos de lo que difunde la pantalla.

Esa batalla cultural revela, a su vez, una derrota en el discurso, consecuencia de una situación horrible de la gestión gubernamental. ¿Cómo corregirlo cuando 'la Gotita' no ayuda y la plastilina menos?

Son decisiones que hay que tomar, no hay magia y menos fórmulas secretas. No hay manual y tampoco brújula. De GPS ni hablar. Es vuelo al ras y a oscuras para evitar el radar. Algunos lo hacen mejor que otros.

Por supuesto que C5N podría encarar la revulsión discursa dentro del FdT pero ¿esto asegurará que llegue la pauta publicitaria del Estado, vellocino de oro para el multimedios?

Por eso se recurre a la fundación de Corea del Centro, una Atlántida que nadie conoce... a la espera que el FdT consiga abandonar su crisis, los planetas mejoren su órbita y la situación arranque. ¿Y si esto no sucede? ¡El diluvio, Fabián!

El caso Espert

Revisemos otra vez el caso testigo: el diputado nacional Espert disparó sobre el periodista Duggan -desde hace un tiempo en C5N pero en el pasado en América TV, hoy kirchnerista pero en la ex Radio Belgrano, hoy CNN Radio, recuerdan que él fue quien presentó a Javier Milei como su amigo... aunque tampoco eso quiere decir mucho porque el liberal nacionalista Carlos Maslatón va a C5N y es entrevistado por Radio 10-. El motivo del enojo de Espert es la distorsión que encontró en la pantalla del canal de Fabián de Sousa acerca de sus declaraciones. Diríamos que fue una 'reinterpretación' más que libre, tergiversada, o realizada por Duggan o defendida por Duggan.

https://twitter.com/jlespert/status/1521289833888600067 Amo la fidelidad a la verdad de @pabloduggan en @C5N Vamos! Dale Pablo, invitame de nuevo a tu programa, así nos divertimos un rato. pic.twitter.com/PJ5VzaVdsN — José Luis Espert (@jlespert) May 3, 2022

Duggan tiene un problema de base: su pertenencia al 'mundo K' no es originaria tal como sí sucede con otro coprotagonista del multimedios, Gustavo Sylvestre.

Entonces, para ser reconocido como un integrante de la pléyade, a veces cruza la línea roja y sufre problemas que no los tiene Sylvestre. Ni tampoco Alejandro Bercovich, quien emergió de la 'escuela Sylvestre' aunque con mayor formación ideológica y hacia la izquierda.

En este caso, Duggan inició una suerte de 'guerra santa' en defensa de de quienes reciben los planes sociales que paga el Estado, y en forma casa vez más abundante.

Pero Duggan no puede / ni debe / ni quiere explicar cómo es que

los Kirchner sólo multiplicaron esas dádivas que casi no existían en los años '90,

sólo multiplicaron esas dádivas que casi no existían en los años '90, Mauricio Macri / Carolina Stanley las triplicaron; y

las triplicaron; y Alberto Fernández / Movimiento Evita las siguen aumentando en forma cuantitativa aún cuando el monto nominal no es actualizado según la inflación que ellos mismos han llevado más allá de lo racional.

Son temas de política económica que Duggan no comprende al menos en la profundidad necesaria para debatirlo ante economistas que no sean 'tachin tachin' del universo K, pero polemiza, no sólo en los medios del ex Grupo Indalo sino en sus cuentas en redes sociales.

¿Pablo Duggan intenta imitar, pero desde otro enfoque discursivo (no bastardearemos la palabra 'ideología') a su ex compañera Viviana Canosa?

Por ejemplo:

https://twitter.com/pabloduggan/status/1521157048746102784 En serio cree que los que reciben un plan no trabajan? Y viven con 16 mil pesos? O está mal de la cabeza o miente descaradamente. Otra mentira populista de derecha. https://t.co/unG7IJ6Lna — Pablo Duggan (@pabloduggan) May 2, 2022

Y quien a hierro mata, a hierro muere. Dura respuesta de Espert:

https://twitter.com/jlespert/status/1521298014161313792 .@pabloduggan en menos de 5´ me dijiste "miserable", "basura", "mala persona", que digo una "estupidez gigantesca", que tengo un "discurso de odio, clasista", que soy "nefasto" y que "miento" ¿Sabías que hay un refrán que dice "el ladrón cree a todos de su misma condición?" pic.twitter.com/Cew7SHdTi3 — José Luis Espert (@jlespert) May 3, 2022

Cuando sucede esto, algunos desempolvan los archivos, que intentan mostrar que antes de 'este Duggan' hubo 'otro Duggan', el que presentaba a Milei en los medios de comunicación:

https://twitter.com/luisrodriguezrm/status/1521312744586108928 A Duggan le "asquea" la corrupción del Kirchnerismo, pero a la hora de recibir sobres del kirchnerismo no se siente tan asqueado. Qué pasó? pic.twitter.com/AVV2Uhf1qY — Luis Rodríguez (@luisrodriguezrm) May 3, 2022

Etc. etc. etc.

https://twitter.com/MARCELOFAVAOK/status/1518972824249057282 FOTO DOCUMENTO:



EL PERIODISTA ULTRAK, PABLO DUGGAN ESTA "CONTRA LOS RICOS Y EL CAPITALISMO", ESO DICE



AQUI CON SU MUJER SUBIENDO A UNA TREMENDA CAMIONETA. pic.twitter.com/K9QzdjWD0s — MARCELO FAVA (@MARCELOFAVAOK) April 26, 2022

Bueno, en este caso, estimado Marcelo Fava, Ud. debería fotografiar los vehículos de los que lideran los piquetes, cuando se retiran. Quizás Duggan no tenga movilidad tan sofisticada como alguno de ellos. Es muy grave el descontrol de la asistencia social utilizada como financiación de individuos u organizaciones funcionales a los intereses de un gobierno.

Aquí alguien que le envía un mensaje no agresivo pero muy lúcido el 'comunicador popular' Martín Peiretti:

https://twitter.com/MartnPeiretti1/status/1520413569921306624 Pablo, lo que no estan entendiendo en C5N que miramos ese canal para no ver a Milei, a la casta macrista, etc...o no se dan cuenta que están perdiendo audiencia por eso?...No se parezcan a los demás medios, sean diferentes, por eso los elegimos, sino ponemos TN o La Nación — Martín Peiretti (@MartnPeiretti1) April 30, 2022

Pablo, lo que no estan entendiendo en C5N que miramos ese canal para no ver a Milei, a la casta macrista, etc...o no se dan cuenta que están perdiendo audiencia por eso?...No se parezcan a los demás medios, sean diferentes, por eso los elegimos, sino ponemos TN o La Nación.

El mensaje es concreto: embutido en la trinchera, Duggan termina concediéndole espacio a la agenda que no es del Mundo K sino del otro lado de la frontera ideológica doméstica.

Resultaría muy interesante para Duggan, si lo que quiere es debatir sobre asistencialismo estructural del Estado estos conceptos de Espert:

Piqueteros no tiene que haber, ni oficialistas, ni opositores.

Mucho menos otro casi Ministerio porque ya tienen para ellos a la Secretaría de Hábitat y Viviendo a cargo del piquetero Emilio Pérsico.

$0 a las organizaciones sociales.

Todos presos por cortar las calles.

¿Por qué no? De lo contrario es sólo una provocación creyendo que suma rating pero en el horario él sigue perdiendo con Viviana Canosa.

