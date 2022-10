Martín Palermo recordó a Diego Maradona y rompió en llanto

Sin embargo, el ex centro delantero no logró contener las lágrimas al recordar una historia que no había trascendido sobre Maradona:

"Cuando yo estuve también mal, pasando un mal momento, con lo de mi hijo él apareció en el hospital y estuvo conmigo, y esas cosas no se olvidan. Estuvo cuando a veces lo necesité, cuando a veces uno necesita esa persona para estar al lado. Ese amigo, a pesar de que no era mi amigo, era esa persona que me llevó a sentir la pasión".

image.png Martín Palermo en Estudiantes y Diego Maradona en Boca, cuando aún no eran compañeros.

También se refirió a una de sus memorias relacionadas con Maradona, anterior al momento en que se conocieron:

"Yo me acuerdo que en el año '94, cuando pasó lo de Estados Unidos. Yo estaba con mi novia, estaba mirando la televisión con ella, estaba el papá sentado ahí. Y Diego empezó a hablar cuando fue la famosa frase ‘Me cortaron las piernas’, y yo mirando el televisor fue como ese amor a primera vista de lo que sentía por Diego y lo que él estaba pasando en ese momento que empecé a llorar".

"Y el papá me miró, de mi novia en ese momento, y me dice: '¿Por este llorás?'. Yo adentro mío decía 'No sabe lo que significa para mí o lo que esta persona transmite a esta pasión por el fútbol'", concluyó emocionado.

"De ahí fue como que ese amor duró y el tiempo me llevó a conocerlo, a compartir, a vivir cosas con él y me llevó a terminar mi carrera futbolística jugando un Mundial a los 36 años", cerró Palermo.

