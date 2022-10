Inesperada alianza: Roberto Navarro y Longobardi contra LN+

image.png Alfredo Leuco, Luis Majul, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale son algunos de los exponentes de la militancia macrista en los medios a la que se refirió Longobardi.

En particular, Leuco, quien suele rozar la obsecuencia a la hora de referirse al ex mandatario, definió las expresiones de Manes como una "torpeza política" y agregó: "Hablé en off the record con algunos dirigentes de mucha importancia del radicalismo que dicen que es una verdadera, así me lo definen, una verdadera estupidez generar una suerte de teoría de los dos demonios, porque la frase que más usaron fue esa".

Ahora bien, en la jornada del martes (4/10) fue Roberto Navarro quien se arrojó sobre los periodistas militantes de LN+. Por supuesto que el conductor de El Destape Radio, diferenciándose del estilo más sutil de Longobardi, no tuvo inconvenientes en dar nombres.

"Tenés a Leuco, a Feinmann, a Majul, a Bazán tirándose arriba de la granada, diciéndole a Manes que es mentira, que Macri no fue, que Macri no tenía mesa judicial, que Macri no espiaba y que ya lo dijo la Justicia y qué más necesitás", comentó Navarro, refiriéndose al revuelo que levantaron en LN+ las palabras de Manes.

Navarro prendió el ventilador al palo y reveló los JUGOSOS SUELDOS de los periodistas de LN+

Y lanzó la bomba:

La verdad es que dio tantos resultados esa pequeña frase de Manes. Porque primero, si les quedaba alguna careta a los operadores macristas, que ayer conté que algunos de ellos son bocones y cuentan que LN+ les paga hasta 50 mil dólares. Eso ganan los que están en el prime-time La verdad es que dio tantos resultados esa pequeña frase de Manes. Porque primero, si les quedaba alguna careta a los operadores macristas, que ayer conté que algunos de ellos son bocones y cuentan que LN+ les paga hasta 50 mil dólares. Eso ganan los que están en el prime-time

Acto seguido, la producción de su ciclo, Navarro 2023, exhibió al aire el audio con los comentarios de Manes. Acto seguido, Navarro indicó: "Ahí mismo, el pibe del Servicio de Inteligencia que tiene Majul ahí sentado, Gasulla, el pelado, ahí mismo se le tiró encima y de ahí en más todos. Majul, Feinmann".

"Lo de Leuco ayer fue de una arrastrada increíble, diciendo que no empiecen con la teoría de los dos demonios de Macri y Cristina. Que Macri no es un demonio, que el demonio es Cristina. Bazán en TN. Están desesperados por bancar a Macri", concluyó el periodista kirchnerista.

