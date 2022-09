Roberto Navarro presiona y llama a votar a la izquierda

De la misma manera, el conductor destacó que, por parte de la oposición, sus funcionarios (Patricia Bullrich y Diego Santilli, entro otros) se habían posicionado frente a los actuales conflictos que atraviesa el país, principalmente respecto a lo que ocurre con los neumáticos. Mientras tanto, según indicó Navarro, el peronismo se mantiene "de espectador".

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1574496266574348320 ¡La industria automotriz sin cubiertas! Es una cosa increíble lo que está ocurriendo. Mucha gente se va a quedar sin laburo por la pasividad de este gobierno ante la extorsión de las mafias sindicales. pic.twitter.com/UF0SSeJtP7 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 26, 2022

El conductor prosiguió con su punto: "Bueno, la verdad es que yo no soy peronista como soy hincha de Boca. Yo no voté en 1995 a Menem, porque había dado el indulto. Yo no puedo votar a gente que no defiende el salario de los trabajadores. Porque si no lo defiende la burguesía sindical y no lo defiende el Gobierno, que hace un año está discutiendo si saca un decreto o no saca un decreto, y lo defiende alguien de izquierda".

Bueno, habrá que votar a la izquierda, viejo. Pongan las pelotas sobre la mesa Bueno, habrá que votar a la izquierda, viejo. Pongan las pelotas sobre la mesa

"Sí, es un partido jodido. Sí, estamos todos amenazados. Sí, es este país. Bueno, ¿no te da para seguir en este país? Dedicate a otra cosa. La política es representación, ¿a quién estamos representando?", concluyó Navarro.

------------

Más contenido en Urgente24:

En cortocircuito: Ernesto Tenembaum desorientó a medios K

Vecinos de Puerto Madero contra una estación de servicios

Empresarios presionan al Congreso para frenar una ley

Ridiculizan a Liz Truss: Parece argentina y peronista

Otra historia viral: De monja a OnlyFans para ganar millones