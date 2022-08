¡Aburren! Roberto Navarro y LN+ relanzan la grieta mediática

Previamente, Roberto Navarro ya había indicado sobre los periodistas en cuestión: "Van generando odio, no informando. Son editoriales en los que se insulta, se trata de chorro todo el tiempo, no hay forma de que eso no ocurra, se va subiendo el nivel de violencia. Y esos tipos son los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul son los que están generando la violencia, ¿no? Después pasan al aire los escraches, para que vos veas que podés hacer eso por la calle".

"Son generadores de odio, mercenarios, pagos, que cobran millones y millones de pesos. Van a generar un clima de violencia en la Argentina, que no sabemos adonde van a llegar. Y un día estos hechos van a terminar mal, van a terminar a los tiros, no es joda. Ellos agarran todo el día el micrófono y generan violencia. Esa violencia puede ir contra ellos también", concluyó Roberto Navarro.

Tras estas declaraciones, los primeros en reaccionar fueron Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, quienes aprovecharon su pase en LN+ para responder ante los comentarios de Roberto Navarro. "Avisen cuándo es el escrache. Fuera de joda, esto es incitación a la violencia. Lo que denota es una desesperación tremenda. Están apretando por todos lados, ¿no?", dijo Viale.

"En otro medio leí que el periodista dijo que somos como la dictadura. Será que no deben querer que mostremos, que contemos, que informemos en la causa de Cristina. Qué sé yo, no sé. No querrán que Lanata le haga una nota a la arrepentida de Milagro Sala mostrando cómo la señora afanaba. No sé", agregó Eduardo Feinmann.

image.png El tuit de Patricia Bullrich solidarizándose con los periodistas de LN+ y con Jorge Lanata.

"Les desespera la libertad, les desespera la información", manifestó Viale y su colega de LN+ añadió: "Les encanta hacer periodismo de periodista. Lo hacía 678 pero ahora como es programa no existe, existen otros pequeños programas donde se hace exactamente eso".

Además del repudio de miembros de Juntos por el Cambio, también se sumó ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), quien emitió un mensaje condenando y lamentando los dicho de Roberto Navarro a través de sus redes sociales.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas deplora que desde un medio de comunicación se estimulen, en forma de advertencia, actitudes que puedan derivar en intolerancia y aún en violencia contra periodistas de otros medios



Declaración: https://t.co/WajVzBU6D7 — ADEPA (@Adepargentina) August 16, 2022

Eduardo Feinmann fue más allá y arremetió contra CFK

El periodista de LN+ también aprovechó su espacio en Radio Mitre para continuar con su descargo, luego de las palabras que le dedicó Roberto Navarro. "Hay una desesperación ante las toneladas de pruebas que desnudan lo que es el kirchnerismo, se les está cayendo el relato y ahora intentan tapar eso incitando a fanáticos a que salgan a parar a ciertos periodistas", sostuvo Feinmann.

Y agregó: "Nombra a Jorge Lanata, a Majul, a Leuco, a mi... Lo único que estamos haciendo es describir los delitos de Cristina Kirchner. Hay una cierta mafia que empezó a operar a plena luz. Nada es casual, todo tiene que ver con el mismo autor intelectual que es el kirchnerismo. Primero La Cámpora amenazando a los jueces. Ayer Navarro contra periodistas que estamos mostrando lo que pasa".

Feinmann: “Si me llega a pasar algo a mí, hago responsable a Roberto Navarro y Cristina Kirchner"

"Señor ENACOM, ¿va a tomar cartas en el asunto? ¿Es gratis agredir de esta manera? ¿Es gratis incitar a matar? ¿Incitar a la violencia es gratis en este país? ¿Algún fiscal se hará cargo de esta incitación a la violencia?", insistió.

