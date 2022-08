Un simple hábito de meditación elevará tu mente al máximo

La sociedad se acostumbró a ir rápido. No es ningún secreto que el culto a la velocidad es la gran obsesión de la humanidad contemporánea. Imaginar las cosas en un ritmo más lento implica un desafío impensado para el sujeto promedio, porque no se pueden concebir que las circunstancias de la vida vayan despacio. La arraigada creencia de que lo que va despacio es viejo u obsoleto nos ha trastocado los ritmos internos del organismo, conectados inherentemente a la naturaleza, impidiéndonos la relajación siquiera.Todo lo que es lento se concibe hasta como atrasado, y la meditación no es la excepción.