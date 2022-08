Nathy Peluso cancelada: dijo ser española y explotó Twitter

Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy afuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias… Todo es español Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy afuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias… Todo es español