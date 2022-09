En cortocircuito: Ernesto Tenembaum desorientó a medios K

"¿Por qué decís que estuvo metida si creés que las pruebas no llevan a eso? Porque es tu estándar. Acá el estándar es esto, la sana crítica racional", le cuestionó Rodríguez Niell. Tenembaum retrucó: "No, la sana crítica racional no funciona. Ahí vos tenés pruebas o no tenés pruebas".

image.png Por su parte, Revolución Popular, fiel a su estilo sensacionalista y exagerado, manifestó que la postura del conductor de Radio con Vos estaba en línea con condenar a Cristina Kirchner a como dé lugar.

Y desarrolló: "Hay un empresario que no era nadie, que empieza a recibir obras, las obras son muchas con un favoritismo enorme, el tipo no era nadie, es el que tiene negocios con la familia Kirchner y es favorecido por el gobierno de Cristina Kirchner, además por los funcionarios que manejaron la obra pública siempre".

"Un tema que se discutió enormemente durante años el tema Lázaro Baez y ella no intervino para frenar nada de esto. Es evidente que (Cristina Kirchner) estaba de acuerdo con lo que estaba pasando", sostuvo Tenembaum.

"Ahora, ese 'es evidente' es la conclusión que llego yo. Ella (por Cristina) dice 'No, estaba en otra cosa, eso en todo caso se armó antes, no tenía idea, no me metí, dejaba que obras públicas lo maneje otra gente'. Y lo tenés que probar, y si no lo probás no podés condenar, por más que vos creas lo otro. Eso es lo que tiendo a pensar", concluyó el conductor de Radio con vos.

Lo cierto es que, como es bien sabido, Tenembaum es uno de los pocos que aún sostienen la bandera del albertismo y considera a su amigo, Alberto Fernández, como una opción potable de cara a las elecciones del 2023.

