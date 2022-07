Ernesto Tenembaum, el transaccional

(…) Es muy evidente que si vos juntás el nivel de agresividad, desde el principio pero en los últimos tiempos mucho más, de Cristina primero contra los ministerios y después contra Alberto, es un método. Y el método termina o intenta que termine con Alberto desplazado. Por ahí no para que asuma ella, aunque yo creo que ella lo está pensando… Creo que hay un plan, creo que la idea es asumir, darle el ingreso universal y con eso intentar ganar las elecciones. Pero, de cualquier manera, puede ser que no. En todo caso, ojalá fuera que no".