"Dólar a $400", $10 billones y los llamados que no alcanzan

$10 billones y dólar de $400 a diciembre 2022

La crisis política del Frente de Todos desencadenó una nueva ola de emisión monetaria mucho más violenta por parte del BCRA, que se ve obligado a comprar la deuda en pesos que en su momento emitió Guzmán y que el mercado ya no renueva por entender que en el segundo semestre el dólar es una mejor inversión -no olvidar la nueva suba de tasas de la FED de 0,75% que viene en julio-.

El analista de mercado Christian Buteler estimó que a junio 2022 fue "brutal el crecimiento del stock de pesos". "Base monetaria + Pasivos remunerados: $10,7 billones".

Ahora bien, cuando se compara todo ese stock con el precio del dólar, Buteler afirma que, "siguiendo el promedio de esta relación, el valor del dólar hoy, teniendo en cuenta la cantidad de pesos, debería ser de $283".

Estimaciones de consultoras calculan por estas horas que el BCRA emitió $1 billón en las últimas 4 semanas.

image.png Sube el gasto, sube la emisión, sube el dólar. Gráfico: Christian Buteler.

Sin embargo, como la crisis está adquiriendo una dinámica propia, el economista influyente en la economía agropecuaria, Salvador di Stéfano, advirtió en su informe de este miércoles 6 de julio:

Lo que parecía lejano, hoy está más cerca de lo que muchos pensaban. El dólar podría terminar el año cerca de $ 400. Está en manos de Silvina que no ocurra Lo que parecía lejano, hoy está más cerca de lo que muchos pensaban. El dólar podría terminar el año cerca de $ 400. Está en manos de Silvina que no ocurra

Con una inflación en julio que podría alcanzar el 10% mensual, con menos ingresos por caída de commodities y con la expectativa de que el tipo de cambio explote, el campo se encuentra en una encrucijada.

Di Stéfano concluye:

"Menos reservas, más pasivos monetarios en pesos nos dejaran como resultado un tipo de cambio alternativo cada vez más elevado. La predicción de (Roberto García) Moritan se ve cada vez más grande en el espejo retrovisor. Ojalá, la ministra de Economía, Silvina Batakis, tenga la sabiduría para abortar la posibilidad de tener un difícil fiscal creciente y logre financiamiento genuino para la Tesorería. Si ello no ocurriera, el dólar de $400 está a la vuelta de la esquina".

Llamados en la City porteña

Ayer (5/07), contó el legislador porteño y broker, Ramiro Marra, que "llamaron a las mesas del sector financiero para contener el dólar".

"A mí me han llamado en el pasado. Ahora no les tengo ni un poquito de miedo. Por eso llamenme si se la bancan. A mis colegas les digo: 'no les den bola, a estos tipos los sacamos con democracia'", dijo.

El medio Infobae agregó:

El mercado se está dolarizando aceleradamente, lo que se puede comprobar con facilidad en la demanda de “dólar futuro” y en el mayor aumento del dólar contado con liquidación sobre el MEP. Con un volumen importante de cerca de US$200 millones, el mercado financiero tuvo una actividad intensa.

El retroceso de la divisa se debió a las sugerencias telefónicas que, desde las 9.30, hicieron a los agentes bursátiles. “Operen tranquilos, no hagan locuras”, eran los “consejos” que venían desde organismos oficiales.

En definitiva, con tamaña emisión, el dólar no tiene precio. Depende de las expectativas que genere el Frente de Todos para la etapa que viene a partir de su política económica con hechos concretos.

