Diego Maradona, escándalo internacional y feminismo criollo

5. Consultada sobre si Maradona le pegaba, dijo: “Sí, pasó muchas veces. En El comodoro [un bar de Cuba] una vez me sacó a empujones. Me empujó para adentro del carro. Cuando llegamos a la casa me subió por toda la escalera por los pelos”.

6. “Viví varios (golpes). Uno fue cuando le contesté una llamada a Claudia (Villafañe), su esposa legalmente en ese momento. Ella llamó un día a su teléfono. Lo atendí porque él me dijo que ya no estaban juntos. Tiró el teléfono contra el piso, me dio una bofetada y me tiró contra la cama. Viví ese momento y muchos momentos más. No me dejaba ver a mi mamá”.

7. Ante esto, la ONG “Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina”, de Fernando Míguez, realizó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para que se investigue si Guillermo Coppola y el resto de los integrantes del entorno del astro del fútbol en los tiempos de Cuba a fines de los 90s incurrieron en el delito de trata de personas al traer a la joven al país “sin el consentimiento de sus padres”, y “bajo presiones”. Investiga Julián Ercolini.

image.png Mavys Álvarez contando todo lo que pasó con Diego Maradona. Periodistas y entorno cercano salieron a decir que "todo el mundo" sabía que eso pasaba, pero hay quienes prefieren pensar que ella solo busca fama y parte de la herencia.

Resulta extraño que los colectivos feministas del país y la región no se hayan unido para dar una conferencia de prensa sobre lo que piensa al respecto sobre quien es considero un ídolo popular -uno de los tantos referentes que elige la sociedad argentina, como el boxeador y femicida Carlos Monzón- y fue velado en la Casa Rosada en plena cuarentena estricta. A la denuncia la tuvo que hacer una ONG contra el cambio climático.

Sería interesante saber si el ladriprogresismo local necesita algún detalle más para considerar lo realizado por Maradona como “grave”. Si ya no habrá condena judicial porque está muerto, entonces sería interesante la condena mediática y social, tan necesaria en estos casos para que no vuelva a ocurrir. Al menos, esa es la estrategia que plantean las bases del feminismo.

Lamentable que la militancia y el sesgo ideológico embarre una causa noble como la protección, los derechos y dignidad de la mujer.