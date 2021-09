"Claudia sabía que a Diego Maradona le llevaban menores"

Claudia me contó quién era para ella el demonio, esa persona que no puedo revelar, que era quien le llevaba las menores de edad, incluso al hotel en el que se alojaba en Buenos Aires Claudia me contó quién era para ella el demonio, esa persona que no puedo revelar, que era quien le llevaba las menores de edad, incluso al hotel en el que se alojaba en Buenos Aires

Si bien el caso de la menor cubana fue revelado hace poco tiempo, Diego Maradona habría tenido varios encuentros con distintas mujeres que eran menores de edad.

Las fuertes declaraciones de Ventura

Estas declaraciones fueron dichas en el programa de El Trece, Los Ángeles de la Mañana (LAM), en donde el periodista fue entrevistado por Ángel de Brito y sus panelistas:

“Diego se drogaba por todos los orificios que tenía en el cuerpo, estaba con todas las chicas que se dicen, ahora, ¿Nadie sabía quien le llevaba la droga?¿Nadie sabía quien le llevaba las chicas?”, preguntó Ventura.

"A mi me sorprende que esto lo tomen como novedad cuando era moneda corriente”, resaltó filoso el periodista.

Entre idas y vueltas con el conductor, Luis Ventura, también aseguró que este suceso no era nada nuevo y recordó situaciones del pasado:

Tiraron a una chica por el primer piso a través de la ventana. Diego habría tenido un ataque de celos en donde creyó que una de estas chicas que estaban con él, había estado con otro hombre

La serie del diez

Durante la entrevista, Luis Ventura, también se refirió a la serie de Diego Maradona y comentó que formó parte del proyecto que reconstruye la vida del futbolista.

Tal como contó Urgente 24, la serie estaría prevista para el 29 de octubre en donde llegaría su primer episodio. Dicho estreno no es casual. La fecha de lanzamiento será en víspera al día en que cumpliría 61 años.

image.png La serie de Diego Maradona tiene fecha de estreno.

La serie cuenta con 10 episodios de una hora, que capturan momentos clave en la vida y carrera de la legendaria estrella de fútbol:

Los humildes comienzos en la ciudad de Villa Fiorito y su revolucionaria carrera por el Barcelona y Nápoles, su papel clave como líder de la Selección Argentina al ganar la Copa Mundial en México ’86, y finalmente también mostrará su tormentosa etapa adulta, en donde recordarán su homenaje en La Bombonera en 2001, su dirección técnica en el Mundial Sudáfrica 2010 y sus escándalos mediáticos.