Diego Maradona, Mavys, Guillermo Coppola y Carlos Bilardo

la falsedad de Cuba como centro de rehabilitación al que algunos líderes políticos recurren,

la mentira de Diego Maradona recuperándose y

la complicidad, por lo menos, de Guillermo Coppola en las aberraciones de quien era su compinche, antes de la pelea y el final previsible desde hacía mucho tiempo.

Es importante considerarlo en estas horas en las que se levanta polvareda con cómo le cuentan a Carlos Bilardo que Diego Maradona murió, otro evento para victimizar al fallecido. También deberían contarle otras cuestiones sobre Maradona.

Es cierto que hay que facturar. Que el negocio sostuvo a Maradona y apuesta por el retorno sobre la inversión en su memoria. Pero hay fisuras cada vez más grandes en la hipocresía que ha rodeado todo esto.

El testimonio de Mavys permite asomarse al verdadero mundo de Maradona, con drogas, alcohol y conductas horribles resultado de la impunidad que concedía la fama, el dinero y la protección de Fidel Castro en Cuba porque la permanencia de Maradona le ayuda a la promoción turística de la isla.

Adictos

Probablemente, el 'santo y seña' para la relación haya sido precisamente el consumo de Maradona y sus amigos, novias y colaboradores, algo que se intenta mantener solapado o encubierto cuando, tal como se conoce entre adictos, es el verdadero eje de los vínculos que establecen.

Así sumergió Maradona a Mavys su novia cubana de 16 años en las drogas y el alcohol

En el caso de Mavys, tal como lo relató en America Te Ve, de Miami (Florida, USA), ella tenía 16 años cuando conoció a Maradona en su provincia natal Matanzas en el año 2000. Maradona estaba en Cuba "rehabilitándose" por su adicción a las drogas.

Mavys:

Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años. En varias ocasiones él trató, me insistía (...) fue después que llevábamos unos 6 meses de relación. Él se sentía solo y probé la cocaína por complacerlo. Ese fue el error más grande de mi vida. Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años. En varias ocasiones él trató, me insistía (...) fue después que llevábamos unos 6 meses de relación. Él se sentía solo y probé la cocaína por complacerlo. Ese fue el error más grande de mi vida.

Yo intentaba, pero no podía salir. Era una espiral. Cuando salía de la droga me refugiaba en el alcohol. Yo intentaba, pero no podía salir. Era una espiral. Cuando salía de la droga me refugiaba en el alcohol.

¿Centro Internacional de Salud La Pradera?

Mavys estuvo 6 años junto a Maradona en La Habana, 3 de los cuales vivió los vivió en las dependencias del gobierno en el Centro Internacional de Salud La Pradera.

Álvarez relata que Maradona consumía constantemente cocaína y que la droga venía desde Colombia. Cuando se le acababa la cocaína un empleado cubano “se encargaba de zapatear La Habana” en busca de droga local. O sea de dar vuelta el área turística de la ciudad porque esto también es curioso: drogas para turistas no es igual a qué sucede con las drogas para no turistas.

El Centro Internacional de Salud La Pradera, inaugurado por Fidel Castro Ruz el 01/11/1996, es un hotel de 152 habitaciones, repleto de plantas y árboles, de las que 7 son residencias de 3 y 4 habitaciones, con servicio de conserje, cocinera y enfermera.

El Centro fue concebido para desarrollar el Turismo de Salud y el Turismo Médico, y ofrece servicio de restaurante y cafetería, piscina, áreas deportivas, tienda, oficina de correos, peluquería, farmacia internacional, oficina de reservas turísticas y alquiler de salones para eventos.

En definitiva, es posible ser un adicto VIP sin problemas si se paga la tarifa del Centro, muy cercano al spa y muy alejado de las terapias de rehabilitación.

CIMEQ

Volver a Mavys:

Salir de la droga fue bastante difícil. La droga me dio muchas alucinaciones. Estuve algunas horas en el hospital CIMEQ (Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas) porque me deshidraté. Salir de la droga fue bastante difícil. La droga me dio muchas alucinaciones. Estuve algunas horas en el hospital CIMEQ (Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas) porque me deshidraté.

El CIMEQ (Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas), inaugurado en 1982 en el polo científico del oeste de La Habana, es un hospital cercano a donde estaban por entonces las residencias oficiales de Fidel y Raúl Castro, en Siboney -¿no había un Country Club Park en Siboney, antes de la Revolución del '59?-.

Dicen que Raúl asistiría para tratarse de una cirrosis hepática y quizás una enfermedad neurodegenerativa.

El CIMEQ fue conocido por las internaciones de Fidel Castro, Evo Morales, Gustavo Petro, Hugo Chávez -Nicolás Maduro, Elías Jaua y Cilia Flores le llevaban vírgenes de yeso- y, recientemente, Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Su director presente es Roberto Castellanos Gutierrez, quien fue médico personal de Fidel Castro y luego atendió y dirigió el equipo encargado del tratamiento de Hugo Chávez.

CIMEQ no es salud para el pueblo sino para la élite. Si Mavys llegó a CIMEQ fue por Maradona o quien protegía a Maradona.

Fidel Castro

De acuerdo con su testimonio, Maradona le propuso / pidió agrandar los pechos llevando a Cuba cirujanos desde Argentina, pero ella rechazó la idea:

Tenía miedo de que la operación saliera mal, tener algún tipo de infección. Entonces él decidió operarme en Argentina. Tenía miedo de que la operación saliera mal, tener algún tipo de infección. Entonces él decidió operarme en Argentina.

Con 17 años y sin la autorización de su madre, Álvarez viajó a la Argentina donde fue intervenida quirúrgicamente. ¿Cómo salió de Cuba? Sin duda fue con autorización gubernamental. Los privilegios de Maradona, en este caso en el marco de la corrupción controlada de una menor de edad, con el aval de la Revolución más ladriprogresista del continente.

Fui por 20 días, pero me tuve que quedar casi 3 meses debido a las locuras de Diego. Se me abrieron los puntos porque corría a toda velocidad por las carreteras de ese paí Fui por 20 días, pero me tuve que quedar casi 3 meses debido a las locuras de Diego. Se me abrieron los puntos porque corría a toda velocidad por las carreteras de ese paí s.

Que se lo cuenten a Bilardo también, ya que están.