"Diego Maradona corrompía menores, similar a lo de Darthés"

Allí, Raquel Hermida Leyenda agregó: "Diego Maradona corrompía menores, sus amigos eran cómplices". En esto hay mucho en juego porque últimamente los cañones han estado apuntando hacia Guillermo Coppola, ex manager de Maradona.

Los amigos de Diego Maradona: arrepentimiento y pedido de disculpas

Más allá de las intenciones o no de Mavys Álvarez sobre el tema Diego Maradona, más allá de si en algún momento pudo haber proyectado una vida con él (como comentó en su propia entrevista en Miami), el círculo que rodeaba al astro del fútbol decidió no entrometerse, así como lo cuenta Urgente 24.

Guillermo Coppola, íntimo amigo y representante del 10 argentino, contó que la noticia lo había sorprendido pero que él no se sentía responsable de lo ocurrido porque "no lo había percibido (...) no sabía que fue un calvario", y que al igual que Omar Suárez le pediría disculpas a Mavys Álvarez.

El empresario Omar Suárez, que acompañó a Diego Maradona en su rehabilitación en Cuba, también salió a pedir disculpas a Mavys Álvarez: "Hoy escuchar estas historias de Mavys me da muchísima pena. Me da muchísima vergüenza".

Fidel Castro, ¿violó su ley por consentir a Maradona?

Pablo Vilouta no se quedó atrás y trajo a colación a Fidel Castro, la injerencia que tuvo en este tema de menores en Cuba como algo normal y cómo permitió que la joven sea llevada a Argentina: "Aún con sus padres oponiéndose, fue Castro el que determinó que Mavys viaje a la Argentina".

Tal como contó Urgente 24, Fidel Castro jugó su papel en la corrupción de jóvenes.

image.png Diego Maradona y Fidel Castro, secretos en Cuba

En referencia a esto, Raquel Hermida Leyenda agregó que el líder cubano violó su propia ley a favor de Diego Maradona: "Fidel violó su propia ley, porque el Código de Cuba establece penas para quienes salen de forma irregular y para quienes entran".

Mavys dio testimonio de un hecho del que, pase lo que pase, no hay vuelta atrás. Esto no solo pone a Diego Maradona como alguien que se involucraba sexualmente con menores, sino que además prueba que la rehabilitación en Cuba fue falsa, y que la adicción solo creció hasta alcanzar también a Mavys Álvarez.

Amistades y colaboradores, secretos, excesos, corrupción de menores, escándalo del año y no solo de la semana. Por ahora se aguarda el pronunciamiento de aquellos sectores de la vida pública que han demostrado solo un criterio subjetivo a la hora de juzgar al ídolo mundial de fútbol: entre ellos el periodismo deportivo y los colectivos feministas.