Estas declaraciones ayudaron a Thiago a ganarse rápidamente el corazón de los televidentes, e incluso personalidades reconocidas como Dalma Maradona, Malena Guinzburg y Nancy Pazos lo destacaron y expresaron su deseo de que se consagre como el ganador.

https://twitter.com/dalmaradona/status/1582201448217006080 Lo único que quiero es que gane THIAGO! Chau! #GranHermano — Dalma Maradona (@dalmaradona) October 18, 2022

Pero Reato tuvo otro punto de vista:

"Refleja un 50% de chicos que es pobre. Pero además tiene otra virtud. Es una persona emprendedora, o sea, no se contenta con un plan social, sino que sale a trabajar. Eso es muy importante para todos nosotros, para toda la gente. Por lo tanto, es una historia ganadora. Vamos a ver después qué pasa en el tiempo, pero hoy por hoy es un héroe argentino".

Estas declaraciones del periodista, aunque no fueron exactamente del agrado de la audiencia, resultan una verdad que, aunque le duela, el kirchnerismo no puede negar: los planes sociales no bastan y la pobreza no se romantiza, se sufre, y son justamente tales políticas las que la acrecientan.

