Mario Pergolini niega su fracaso y chicaneó a Gran Hermano

Y agregó: "No lo digo como crítica. No puedo creer que tuvo más de 20 puntos (de rating), si bien no adquirió nuevo público porque bajaron los otros, en un prime time que ya está bastante desgastado, pero me llamó la atención que siga existiendo un formato como Gran Hermano, tan de los 90'".

image.png

Por otro lado, Pergolini también cuestionó a Santiago del Moro, que se desempeña como conductor de Gran Hermano tras su paso por MasterChef: Celebrity. "Lo veo a Santiago del Moro y digo: 'este tipo es un conductor de los 90'. Él tendría que estar haciendo cosas en otros lados, en otras plataformas", sostuvo el ex CQC.

"Lo entiende claramente, le pone el entusiasmo que hay que ponerle, y eso del desfilar de cada uno de los participantes. Cuánto estereotipo, pero bueno hay un grupo de gente que está interesada en ver eso. Telefe sabe lo que hace, tiene algo de industria que es difícil de empardar", concluyó.

---------

