Mario Pergolini, de gurú de los medios a hacer terapia en TN

image.png Mario Pergolini haciendo Twitch.

Como era de esperarse, la conversación terminó decantando en los nuevos medios y, más en específico, el streaming. El conductor recordó el efímero paso de Pergolini en la plataforma Twitch y le pidió al locutor que hablara sobre tal experiencia.

"No alcanza en lo más mínimo (ser transgresor). Porque cada medio cada edad y cada dispositivo se hunden de distinta forma. (...) ¿Te van a ver millones de personas solamente porque prendas la cámara? No, no va a pasar. ¿Alguien vería en Twitch a un señor de 58 años? No, van a decir, 'Señor, córrase, no es su lugar, no me está hablando como quiero'", manifestó Pergolini.

Y agregó: "La plataforma de Twitch está hecho para otra gente, con otros códigos y otra forma de hacer. Nosotros estábamos probando ver otro tipo de cosas que nos está sirviendo un poco más para lo que estuvimos haciendo en los últimos seis años. Cómo se comportan las audiencias, qué estan viendo. Pero si yo pongo mi canal de Twitch, ¿alguien me va a ver? No, no me va a haber. (...) Porque no es la plataforma donde está una audiencia donde yo le debería llegar".

image.png El conductor de TN, Diego Sehinkman.

Llegando al final de la entrevista, el periodista de TN le dio la posibilidad a los panelistas del ciclo de que le hicieran algunas preguntas a Pergolini. Una de ellas apuntó al paso del empresario por la radio, medio que lo volvió popular. Respecto a esto, y no pudiendo disimular cierta emoción, el ex CQC confesó:

"Tengo admitir que yo amé la radio, no tengo forma de explicarte lo que fue la radio para mí. Hoy ya no me pasa. (...) Todo tiene un tiempo y uno tiene que entender cuando esos tiempos se van acabando. La verdad me gusta más la tecnología, me interesan otro tipo de de comunicaciones, los streamers, las audiencias, la segmentación. Me gusta, no lo puedo evitar. La radio… estuvo bien en su momento".

