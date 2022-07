Mario Pergolini se chocó con la realidad y explotó Vorterix

"La gente no sabe... Hoy es nuestro último programa", dijo Matzorama. "Qué enojada estoy", agregó Garabal, que aclaró: "No fue por decisión propia. Pensé que iban a cumplir con las cosas o, por lo menos, no avisarte el último día que va a ser tu último día".

"En resumidas cuentas, ayer se circuló una carta que hablaba de la situación de la radio, que es algo muy entendible, porque realmente la situación del país está compleja, pero la carta decía algo así como algo medio esperanzador. Yo entendí que la carta era como un 'Che banquen un poco la situación, que está complejo, pero la intención es preservar los puestos de trabajo y esperar que se estabilice'", continuó Garabal.

https://twitter.com/lautarojl/status/1552162513625571328 Tremendo lo de Vorterix y el recorte de programación. Acá Vicky Garabal contando la situación desagradable que les tocó pasar pic.twitter.com/1ufzBzGNxG — Rústico (@lautarojl) July 27, 2022

"Hoy yo estaba en un día complejo que tenía que hacer un montón de cosas y de repente me llega un mensaje que dice 'Che, me llamó tal que confirmó que es el último programa de Todología'", sentenció la conductora.

"Lo que interprete es: 'Chicos, nos mandamos a hacer una programación gigantesca y no nos dan los números'", acotó Matzorama. "¿De un día para otro se hace eso? Me hubiera gustado que me llame alguien. Me hacen sentir una basura", terminó de disparar Garabal. Del mismo modo, el humorista Lucas Upstein informó, a través de redes sociales, que su programa también sería víctima del recorte de Vorterix.

