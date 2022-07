Marcelo Tinelli en alerta por impactante bajón en El Trece

"Te vas", el tema que le alcanzó a Matías Muñoz para estar en el podio

El desafío que tiene Marcelo Tinelli por delante no es menor, teniendo en cuenta que no sólo se enfrenta a La Voz (que a pesar de no medir lo mismo sigue haciéndose fuerte en el rating), sino también a ¿Quién es la máscara? y a Gran Hermano, los próximos ciclos a estrenarse en la pantalla de Telefe.

Por otro lado, no está de más mencionar que, a pesar de que los números obtenidos en el primer programa de Canta Conmigo Ahora no fueron en lo absoluto preocupantes, se trató del debut con menos rating en la historia de Marcelo Tinelli. La marca fue aún más baja que la del año pasado, cuando el comienzo de ShowMatch: La Academia fue de 18.8 puntos.

A esta altura del partido, uno podría preguntarse si realmente resulta fructífero para El Trece seguir contando con un ciclo semanal de Marcelo Tinelli, que claramente no posee el poder de convocatoria que lo destacó durante más de una década. Un dato no menor: la segunda emisión de Canta Conmigo Ahora ni siquiera fue lo más visto de día en el canal, sino Los 8 escalones del millón, que promedió 11.5 puntos de rating.

¿$600.000 contra Marcelo Tinelli? Troll center y un rumor

Si bien Canta Conmigo AHORA tuvo un buen debut, desde Urgente24 dimos cuenta de una campaña que se realizó en contra del empresario de medios a través de Twitter, con la intención de boicotear su regreso a la televisión.

image.png La supuesta lista de trolls que habrían sido contratados para ejecutar la campaña contra Marcelo Tinelli.

El martes (26/7) desde el ciclo Argenzuela de C5N, sostuvieron que el troll center del ex Jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue quien estuvo detrás de dicha campaña, y que el costo de la misma fue de 600.000 pesos. Por otro lado, deslizaron el rumor de que su ex pareja, Guillermina Valdés, estaría en pareja con un político.

----------------

Más contenido en Urgente24:

Mario Abdo/DEA vs. Horacio Cartes en horas decisivas

1er apoyo público a una llegada de Massa al gabinete

El SMN advierte por tormentas y posible granizo en CABA y Buenos Aires

El dólar blue vuelve a ganar temperatura en Córdoba

Arrugó Claver-Carone: El BID aprobó crédito para la Argentina