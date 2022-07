En agonía, el BCRA espera un milagro del dólar soja

El Banco Central de la República Argentina -BCRA- revirtió la tendencia compradora presente en las últimas jornadas, en esta ocasión, la entidad que preside Miguel Pesce tuvo de desprenderse de US$ 130 millones en el MULC, con una fuerte demanda en energía, que ascendió a los US$ 150 millones. Y es que con este resultado, la autoridad monetaria acumula un saldo negativo de US$ 1.000 millones en julio. Dada esta sangría de reservas la desesperación del BCRA llego a tal punto que ayer, martes 26 de julio, anunció un régimen especial para productores que vendan su cosecha de soja. Se trata de una cotización especial para incentivar la liquidación que se ubicaría a los valores de este martes en torno a los $162,70. Según estimaciones oficiales, relevadas por el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana: