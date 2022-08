Néstor Grindetti / Mauricio Macri (para Ritondo y Santilli)

Santilli es avalado explícitamente por Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidenciable 2023.

Ritondo es respaldado por la ex gobernadora y diputada nacional María Eugenia Vidal, ex aliada de Rodríguez Larreta pero hoy cercana a Macri, lo que no incluye a Ritondo.

El diputado nacional ex ministro de Seguridad bonaerense, ex legislador de la Ciudad, sufrió horas atrás una carga negativa muy intensa de parte de la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió; y de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quienes le endilgaron las eventuales irregularidades de ex colaboradores, y vínculos que incluyeron la palabra terrible: "Narcotráfico".

Horas después, Macri se fotografió con Grindetti, quien propone debatir "planes y no personas".

Grindetti ha realizado una gestión muy eficiente en Lanús, con mucha obra pública que precisaba un distrito históricamente peronista y con grandes ausencias de infraestructura.

Ritondo y Grindetti Cristian Ritondo intentó obtener el apoyo de Néstor Grindetti, quien fue jefe de campaña de Diego Santilli en la interna de JxC 2021. Pero tiene su propio proyecto.

--------------------------

Más contenido en Urgente24:

Victoria Donda salió al cruce de Arjona: "Cuando quieras te explicamos"

Filtración de la lista de ricos subsidiados: Yo no fui, dice Royón

Impuesto WiFi: Gobernadores ponen en jaque al e-commerce

Vidal usó a Los Simpson para 'pegarle' a Moyano

El auto más vendido del país tiene una falla grave (recall)