CSJN: Suplementos a fuerzas de seguridad son remunerativos

El Estado Nacional respondió la demanda expresando que el Decreto 380/17 estableció suplementos, pero con carácter particular. Ello, no solo porque su propio texto así lo establecía, sino también porque no eran habituales ni permanentes, pues dejaban de ser percibidos cuando al personal se le asignaran funciones distintas a las que surgían del texto del decreto. El Estado señaló que pretender incluir dichos suplementos en el haber mensual del actor les confería una naturaleza salarial que por norma de creación no les otorgaba.