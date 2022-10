Meta vs. Rusia: Putin no quiere a WhatsApp en su país

Luego, Gorelkin estableció que le es indiferente de dónde provenga una alternativa a WhatsApp en cuanto a servicios de mensajería, siempre y cuando no pertenezca a una compañía considerada en contra de Rusia:

Chau WhatsApp de Rusia: ¿Una búsqueda de autonomía tecnológica?

Rusia atraviesa un panorama complejo para el despliegue del desarrollo electrónico, como sí hizo China en materia tecnológica y de redes sociales.

El conflicto bélico con Ucrania, las sanciones occidentales, sumado al éxodo de empresas extranjeras que obstaculizan el acceso a las importaciones, son los factores a los que Rusia se enfrenta a la hora de llevar a cabo esta propuesta, pero Moscú sigue intentando impulsar dicha industria con exenciones fiscales y préstamos preferenciales.

La agencia de noticias Interfax, citó al viceministro de Industria y Comercio, Vasily Shpak, que sentenció contundente contra las empresas que se retiren de Rusia, ya que no considera permitir a futuro el retorno a las compañías tecnológicas salientes.

Shpak afirmó que los espacios dejados por los fabricantes extranjeros de telecomunicaciones deberían ser ocupados por empresas nacionales, y que los productos electrónicos con software nacional formen la base de la independencia tecnológica de Rusia:

