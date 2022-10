-Creo que sí, fue un golpe de retribución por lo del puente de Crimea. Finalmente, se están realizando ataques específicos: la SBU (la sede del servicio de seguridad y espionaje ucraniano), aparentemente en la sede de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la sede de otras estructuras que se consideran involucradas en esto. Aún no se han dado golpes a la oficina del presidente de Ucrani, Volodymyr Zelensky. Esto todavía demuestra la gran suavidad de las acciones de Rusia. Porque, por supuesto, si fueran los estadounidenses, le habrían dado un golpe a Zelensky hace mucho tiempo. Si es él quien toma decisiones o no, no importa; él sirve a un régimen terrorista, muchos lo consideran el líder de este régimen. Pero Rusia sigue siendo blanda.